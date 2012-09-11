خلق "تصویر واقعی مولانا" توسط هنرمند گرگانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله شیکبا، درباره اثر تاریخی شدونا خود گفت: به صورت اتفاقی 4 سال پیش که در ونکور کانادا به سر می بردم، عکسی از تپه بلندی در ونکور گرفتم که عکس شهر خیلی زیبا، دریاچه در آن تصویر زیبا و نور هم زیبا بود.

وی افزود: به همین سبب این عکس و این فیلم در قالب 12 تابلو در ابعاد بزرگ به نمایشگاه تبدیل شد، نمایشگاهی که در روز افتتاح آن علاوه بر چهره های هنری مطرح در ایران از جمله مهندس حسابی، فرزند مرحوم دکتر حسابی هم حضور داشت.

شکیبا بیان داشت: نام این اثر" شُدُنا" گذاشته شد که مخفف لغت انگلیسی آن Shaeona است، مدنا به معنی مریم است و Shae هم به معنای سایه است. این اصطلاح معنی سایه مریم دارد.



وی به خلق دیگرش، پدید آوردن تصویر واقعی و اصلی از مولانا اشاره کرد و گفت: این اثر در قالب 7 تابلو به تصویر در آمده و قرار است تا یک ماه آینده از این تابلو ها توسط کارشناسان یونسکو در تهران پرده برداری شود که این هم افتخاری دیگر برای سرزمین گرگان خواهد بود.

نخستین آزمون وردی مدارس علوم دینی اهل سنت

رئیس اداره آموزش و پژوهش مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور گفت: نخستین آزمون ورودی مدارس علوم دینی اهل سنت استان گلستان در تاریخ 27 شهریورماه جاری برگزار می شود.



سیدقربان حسینی با بیان اینکه برگزاری این آزمون با مشارکت و همفکری مدیران و مدرسان مدارس علوم دینی پایه ریزی شده است، تصریح کرد: این آزمون در افزایش توان علمی طلاب و فعالیت های مدارس علوم دینی بسیار موثر است.



به گفته حسینی، سئوالات این آزمون از بین دروس قرآن، تعلیمات دینی، ادبیات فارسی، ریاضی و معلومات عمومی دوره راهنمائی تحصیلی طرح می شود.



رئیس اداره آموزش و پژوهش مرکز بزرگ اسلامی شمال کشوراظهار داشت: مدیران مدارس تا پایان وقت اداری پنج شنبه 23/6/1391 باید تعداد داوطلبان به مدارس علوم دینی اهل سنت را به این مرکز اعلام نمایند.



برپایی 76 غرفه فروش پاییزه در گرگان



ناصر فخر موحدی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: نمایشگاه فروش پاییزه در آستانه بازگشایی مدارس در فضایی به مساحت دو هزار و 12 متر مربع و 76 غرفه با ارائه تخفیف 15 الی 20 درصدی آماده ارائه خدمات به دهمشهریان است.



وی افزود: از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه می توان به تنظیم بازار، تعدیل قیمت ها و تامین نیازهای اساسی مردم، عرضه مستقیم کالا توسط تولید کنندگان در فضاهای رقابتی به منظور افزایش تنوع، انتخاب و خرید مردم و ایجاد دسترسی بهتر به کالاهای مورد نیاز اشاره نمود.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان گفت: در این نمایشگاه کالاهایی شامل پوشاک، کیف و کفش، انواع مواد غذایی و پروتئینی، گوشت سرد و گرم و مواد شوینده عرضه می شود.