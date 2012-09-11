به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام سید مهدی تقوی صبح امروز سه شنبه در نشستی با اصحاب رسانه در محل جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی افزود: امام صادق(ع) لنگر وحدت بین مسلمانان جهان است به طوری که هم شیعه و هم سنی بر عظمت شخصیت علمی و والای آن حضرت اتفاق نظر دارند.



وی ابراز داشت: قاریان و دانشجویان 52 کشور جهان در چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآنی دانشجویان شرکت خواهند کرد که شرط حضور در این مسابقات یکی دانشجو بودن و دیگری شرکت نکردن در دوره های قبلی این مسابقات است.



وی افزود: تعداد شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات نسبت به دوره قبل 25 درصد افزایش یافته است.



تقوی ابراز داشت: اهمیت این دوره از مسابقات به دلیل موقعیت جغرافیایی منطقة آذربایجان و فاصله کوتاه آن با اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران شایان توجه است که دو تن از مراجع عظام تقلید حضرات آیات سبحانی و جوادی آملی پیام جداگانه ای به این مسابقات ارسال کرده اند که پیام تصویری حضرت آیت الله جوادی آملی در افتتاحیه مسابقات پخش خواهد شد.



تقوی گفت: دانشگاه ها مرکز مهمی برای بیداری اسلامی هستند، در این دوره از مسابقات قصد داریم با تدارک نشست ها و جلساتی با موضوعاتی همچون بیداری اسلامی، بحران اقتصادی در کشورهای غربی و ... بر آگاهی دانشجویان جهان بیفزاییم.



وی در پایان سخنان خود از مجموعه شهرداری تبریز که میزبانی این دوره از مسابقات را با وجود بحران سنگین زلزله در منطقه تشکر و قدر دانی کرد و افزود: رسالت دینی ما دفاع از بشریت است و حمایت خود را در زمینه برگزاری مسابقات قرآنی در همه کشورهای جهان به چز چندین کشوراعلام می کنیم.