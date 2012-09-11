به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی امروز در جمع خبرنگاران در خرمشهر درباره آخرین وضعیت راه اندازی و آغاز تولید گاز از 5 فاز جدید پارس جنوبی، گفت: پالایشگاه‌های گازی فاز 15 و 16 پارس جنوبی و اولین ردیف تولید گاز فاز 12 پارس جنوبی تا پایان سالجاری در مدار بهره برداری قرار می‌گیرند.

وزیر نفت با اعلام اینکه بر اساس برنامه زمان بندی پیش بینی می شود تا 10 روز آینده سکوهای جدید فاز و 18 پارس جنوبی بریا نصب وارد آبهای خلیج فارس شود، تصریح کرد: تا پایان فعالیت دولت دهم تولید گاز از فازهای 17 و 18 پارس جنوبی آغاز می شود.

این عضو کابینه دولت دهم با یادآوری اینکه در شرایط فعلی به‌طور همزمان ساخت و راه اندازی 19 فاز پارس جنوبی توسط پیمانکاران و سازندگان ایرانی در حال انجام است، بیان کرد: در مجموع از تمامی منتقدان وضعیت توسعه فازهای پارس جنوبی دعوت می‌کنم برای بازدید از پیشرفت این پروژه‌های گازی به عسلویه سفر کنند.

وی با اشاره به خودکفایی کامل پیمانکاران ایرانی در انجام مراحل طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سازه‌های دریایی فازهای پارس جنوبی، بیان کرد: در حال حاضر همزمان با افزایش توان فنی و مهندسی، صنعت فراساحل ایران به آخرین ابزارها همچون یارد سکوی سازی، شناورهای تخصصی، جرثقیل و ابزار نصب در دریا مجهز شده است.

قاسمی با بیان اینکه هم اکنون با وجود افزایش تحریم‌ها ساخت همزمان 25 سکوی عظیم گازی پارس جنوبی در حال انجام است، تبیین کرد: همزمان با ساخت این سکوها، سایر صنایع داخلی هم برای تامین کالا و تجهیزات پالایشگاه های گازس پارس جنوبی هم بسیج شده اند.

وزیر نفت با اعلام اینکه در شرایط فعلی مجموعه نظام ساخت داخل، مهندسی و پیمانکاری ایران در طراحی و ساخت خطوط لوله نفت و گاز، پالایشگاه‌ها و سازه‌های دریایی به خودکفایی رسیده اند، تاکید کرد: با وجود شرایط تحری پیش بینی می شود تا سال آینده اولین سکو فازهای 35 ماهه پارس جنوبی در خلیج فارس نصب و راه اندازی شود.