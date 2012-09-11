نارضایتی شهروندان محمدشهری از عدم اتمام عملیات عمرانی آبفا

قباد نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از روند اجرای عملیات آبفای این شهر اظهار داشت: شهرداری محمدشهر همکاری و تعامل سازنده ای را با شرکت آبفای محمدشهر در خصوص اعطای مجوزهای حفاری در این شهر را معمول داشته است، اما متاسفانه شرکت مذکور پس از دریافت مجوز نسبت به اتمام عملیات عمرانی اقدام نکرده است.



نعمتی افزود: عدم اتمام عملیات عمرانی توسط شرکت آبفا باعث ایجاد نارضایتی شدید شهروندان محمدشهری شده است.



کم کاری پیمانکار و در خواست از مسئولان استانی



شهردار محمدشهر ادامه داد: با نظر به اینکه شرکت آبفای محمدشهر اعلام می دارد که مشکلات ایجاد شده از ناحیه پیمانکار آبفاست و مسئله عدم اخذ مطالبات این پیمانکار با این موضوع ارتباط دارد، درباره رفع مشکلات مزبور با سازمان آبفای استان البرز مکاتباتی را انجام داده ایم.



نعمتی تصریح کرد: امید است که با مساعدت مدیرعامل محترم سازمان آبفای استان البرز و با توجه به حساسیت موضوع یاد شده اقدامات سریعی در رابطه با رفع مشکلات ایجاد شده صورت بگیرد.



به گفته نعمتی شهرک های همایون ویلا، تپه قشلاق و معابر اصلی شهرمحمدشهر از جمله مناطقی هستند که در رابطه با حفاری های شرکت آبفا با مشکل روبرو شده اند.