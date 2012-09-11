ساری میزبان بیست و چهارمین جشنواره تئاتر مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی سعیدی ساروی، برگزاری بیست و چهارمین جشنواره استانی تئاتر مازندران به میزبانی ساری را فرصتی مناسب برای رشد و توسعه تئاتر شهرستان دانست و تصریح کرد: این حرکت فرهنگی و هنری می تواند زمینه‌ گسترش و پیشرفت هنر تئاتر ساری را فراهم آورد.

وی هدف از برگزاری چنین جشنواره هایی را تقویت هنر والای تئاتر و شناسایی، آموزش و کشف استعدادهای درخشان در عرصه های مختلف هنرهای نمایشی دانست و اظهار داشت: جهت فراهم کردن بستری رقابتی و گسترده و معرفی شاخص ترین هنرمندان در عرصه های مختلف هنر تئاتر، برگزاری جشنواره های تئاتر می تواند موثر باشد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساری، از آمادگی کامل اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان در برگزاری این جشنواره خبر داد و افزود: 17 اثر به دبیرخانه بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استانی مازندران ارسال شده که از میان آثار رسیده بعد از بازبینی توسط داوران، هشت اثر به مرحله پایانی جشنواره راه یافتند.



وی تاکید کرد: هشت اثر راه یافته به بخش پایانی بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استانی مازندران، از شهرهای تنکابن، آمل، بابل، بهشهر و ساری است.

یک سوم جمعیت بابل عضو شرکت های تعاونی

رئیس اداره تعاون بابل گفت: هم اکنون یک سوم جمعیت بابل عضو شرکت های تعاونی هستند. سید علی اصغر حسینی گفت: تعاون در نظام اقتصادی به مفهوم تجمیع توانمندی‌ ها و سرمایه‌ های کوچک در ظرفیت وسیع است.

مهدی حسینی بیان داشت: در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، بخش تعاون در تمام عرصه‌های تولیدی، اقتصادی، اجتماعی، بازرگانی، فرهنگی، خدماتی، بهداشتی و ایجاد اشتغال منشا خدمات قابل توجهی بوده است.

رئیس اداره تعاون گفت: پس از انقلاب تحول عظیمی در بخش تعاون در تمام عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد شد.

حسینی با اشاره به اینکه اجرای اصل 44 قانون اساسی از طریق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و در پی آن اجرای طرح واگذاری سهام عدالت از طریق شرکت‌های تعاونی و تنظیم برنامه راهبردی تعاون بر اساس سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی در افق 1404 ازجمله این تحولات است.