  1. بین الملل
۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۰۱

سیاستمدار آلمانی تاکید کرد:

لزوم رای گیری ملی درباره مکانیسم نجات یورو

لزوم رای گیری ملی درباره مکانیسم نجات یورو

یک سیاستمدار آلمانی با تاکید بر اینکه بار حل بحران و صرفه جوییهای اقتصادی نباید تنها بر دوش مردم و شهروندانی با حقوق معمولی قرار گیرد بر لزوم رای گیری ملی درباره مکانیسم نجات یورو تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "هرتا دایبلر جملین" از سیاستمداران حزب سوسیال دموکرات آلمان در گفتگو با روزنامه آلمانی "تاگس سایتونگ" در پاسخ به این پرسش که در 12 سپتامبر دادگاه قانون اساسی آلمان درباره این مسئله که پیمان ثبات مالی و مکانیسم نجات یورو با قانون اساسی آلمان مطابقت دارد تصمیم گیری خواهد کرد، شما چه انتظاری از این دادگاه دارید اظهار داشت : اگر دادگاه قانون اساسی آلمان بر اساس همان نظام قضایی سابق عمل کند تشخیص خواهد داد که به خطوط قرمز تجاوز شده است و اینکه اختیارات پارلمان درباره بودجه نباید به کمیسیون اتحادیه اروپا و سازمانهای پولی و بانکی اروپا واگذار شود.

این نماینده پارلمان آلمان در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد: بحث و بررسی ها برای یافتن راهی در مسیر اروپای بیشتر و مستحکمتر باید در بین افرادی ادامه پیدا کند که اروپایی اجتماعی را می خواهند که در آن شهروندان اهمیت دارند نه بانکها و سیاستمداران.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه آشکار است که اروپا تنها با شهروندان آن است که مفهوم و معنا دارد بر لزوم یک رای گیری ملی درباره مکانیسم ثبات یورو تاکید و در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد: من صرفه جویی کردن و کاهش بدهیها را امری خوب می دانم، اما اینکه این بار تنها بر دوش بازنشستگان و افرادی با حقوق پایین و یا معمولی قرار گیرد غلط و نا عادلانه است.
 

کد مطلب 1694187

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها