لزوم رای گیری ملی درباره مکانیسم نجات یورو

به گزارش خبرگزاری مهر، "هرتا دایبلر جملین" از سیاستمداران حزب سوسیال دموکرات آلمان در گفتگو با روزنامه آلمانی "تاگس سایتونگ" در پاسخ به این پرسش که در 12 سپتامبر دادگاه قانون اساسی آلمان درباره این مسئله که پیمان ثبات مالی و مکانیسم نجات یورو با قانون اساسی آلمان مطابقت دارد تصمیم گیری خواهد کرد، شما چه انتظاری از این دادگاه دارید اظهار داشت : اگر دادگاه قانون اساسی آلمان بر اساس همان نظام قضایی سابق عمل کند تشخیص خواهد داد که به خطوط قرمز تجاوز شده است و اینکه اختیارات پارلمان درباره بودجه نباید به کمیسیون اتحادیه اروپا و سازمانهای پولی و بانکی اروپا واگذار شود.

این نماینده پارلمان آلمان در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد: بحث و بررسی ها برای یافتن راهی در مسیر اروپای بیشتر و مستحکمتر باید در بین افرادی ادامه پیدا کند که اروپایی اجتماعی را می خواهند که در آن شهروندان اهمیت دارند نه بانکها و سیاستمداران.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه آشکار است که اروپا تنها با شهروندان آن است که مفهوم و معنا دارد بر لزوم یک رای گیری ملی درباره مکانیسم ثبات یورو تاکید و در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد: من صرفه جویی کردن و کاهش بدهیها را امری خوب می دانم، اما اینکه این بار تنها بر دوش بازنشستگان و افرادی با حقوق پایین و یا معمولی قرار گیرد غلط و نا عادلانه است.

