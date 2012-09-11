خواسته مردم استان مرکزی از رئیس کل سازمان امور مالیاتی بی پاسخ ماند

مراسم معارفه رئیس کل امور مالیاتی استان مرکزی پیش از ظهر سه شنبه با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حواشی بسیاری برگزار شد.

در این مراسم که جمع کثیری از نیروهای قراردادی اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی در انتظار خبرهای خوشی از سوی رئیس ارشد خود نشسته بودند نه تنها هیچ خبری نشنیدند بلکه از نوع رفتار عجیب و غریب مدیر کشوری خود در برابر این سوال که تکلیف نیروهای قراردادی چیست یکه خوردند.

در تمام مدت زمان برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیرکل امور مالیاتی زمزمه نارضایتی پرسنل قراردادی فعال در اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی به گوش می رسید.

هنگام ارائه حکم مدیر جدید امور مالیاتی بود که فریادهای یکی از پرسنل فعال در این اداره کل همه نگاه ها را متوجه خود کرد.

این فرد در فریادهای خود می گفت: من جانباز 33 درصد فعال در این مجموعه هستم شما را به خدا به حرف های ما گوش دهید این در حالی بود که مجری برنامه و مدیران حاضر بدون توجه به فریادهای او مراسم معارفه را برگزار کردند.

پافشاری این فرد تا پایان مراسم و خروج رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور آنقدر ادامه داشت که در نهایت عسگری در هنگام ورود به آسانسور برای شنیدن حرفهای این مرد وی را با خود همراه کرد.

مصاحبه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با خبرنگاران دور از حاشیه نبود.

اگر چه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور سوالات مربوط به عملکرد خود را پاسخ داد اما در پاسخگویی به سوالات به حق مردم استان مرکزی پیرامون حق قانونی شان طفره رفت.

علی عسگری در پاسخ به این سوال که چرا حق استان مرکزی علیرغم تحقق درآمدهای مالیاتی پرداخت نمی شود با بیان این که ما طبق قانون عمل می کنیم و پاسخی در این باره ندارم از جمع خبرنگاران خارج و با ناراحتی از طرح این پرسش محل مصاحبه را ترک کرد.