امام صادق(ع) فقه اهل بیت را به نحو برجسته تبیین کردند

حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه یکی از ابعاد سیره ششمین امام شیعیان سیره علمی و فرهنگی آن حضرت است، گفت: با توجه با اعتراضاتی که در زمان امام صادق(ع) نسبت به حکومت مروانیان وجود داشت آن حضرت از فضای سیاسی استفاده کردند و حرکت عظیم علمی و فرهنگی را ایجاد کردند.



وی با اشاره به اینکه امروزه بیشترین احادیثی که در حوزه مسائل فقهی وجود دارد از امام صادق(ع) نقل شده است، عنوان کرد: در سال 132 هجری قمری که حکومت بنی امیه ساقط و حکومت عباسی به قدرت رسید در این فاصله امام صادق(ع) سعی کردند با تبیین مکتب اهل بیت(ع) و اسلام و بر اساس آموزه‌های دین از وقوع انحراف در اصل دین جلوگیری و خفاظت از دین را آنگونه که مد نظر خدا بوده است و دیگر ائمه نیز بر آن اقدام داشتند را انجام دهد.



عضو هئیت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) ادامه داد: ایشان نه تنها از دین و حدود الهی محافظت کردند بلکه از طریق تبیین حدود الهی به انتشار آن نیز اقدام می‌کردند.



وی با اشاره به تربیت شاگران بسیار توسط امام صادق(ع) گفت: طبق نقل برخی پژوهشگران، تعداد شاگردان امام صادق(ع) حدود چهار هزار نفر ذکر شده است.



تأکید بر حفاظت، عمل به دین خدا و گسترش



حجت الاسلام لک زایی در ادامه با تاکید بر حفظ سیره امام صادق(ع) ابراز داشت: برجسته ترین پیامی که در سیره امام صادق (ع) برای امروز وجود دارد حفاظت، عمل به دین خدا و گسترش آن به تمام دنیا است.



وی در ادامه با اشاره به اینکه حفظ دین خدا از طریق رابطه امام و امت امکان پذیر است عنوان کرد: رابطه بین امام امت تنها در اندیشه شیعی وجود دارد و منحصر به فرد در پیروان اهل بیت(ع) است و مهمترین سند نقلی که در بحث مرجعیت فقها و حجت بزرگان دینی وجود دارد نیز از امام صادق(ع) نقل شده است.