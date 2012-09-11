جهاد دانشگاهی مولود مبارک انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر ، علیرضا زجاجی پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشستی با اصحاب رسانه در خصوص چهارمین دوره مسابقات بین المللی دانشجویان گفت: مقام معظم رهبری از همان اوایل انقلاب بر افزایش فعالیت های دینی و فرهنگی مرکز جهاد دانشگاهی تاکیدات فراوانی داشته اند به طوری که در دیدار با کارشناسان و مسئولان جهاد دانشگاهی کشور فرمودند که فعالیت های جهاد دانشگاهی از هر لحاظ باید متفاوت تر از بقیه مراکز باشد.



وی افزود: هم اکنون 43 مرکز جهاد دانشگاهی در کل کشور فعالیت می کنند که همه استان ها به جز استان بوشهر فعال هستند.



وی در ادامه به برخی فعالیت های جهاد دانشگاهی کشور اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین فعالیت های جهاد دانشگاهی طراحی سایت بیداری اسلامی است که از بهمن ماه سال گذشته به طور مستمر فعالیت می کند و نقش مهمی در بیداری کشورهای اسلامی منطقه داشته است.



زجاجی در پایان سخنان خود ضمن تشکر از اصحاب رسانه گفت: تعداد زیادی از شبکه های داخلی و خارجی چهارمین دوره از این مسابقات را پوشش می دهند که از شما نیز انتظار داریم در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نکنید.