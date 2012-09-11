تحول اساسی در محمدشهر نیازمند تجمیع آمار جمعیتی این شهر است

نادر ایزدبین در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اهمیت تجمیع آمار جمعیتی محمدشهر اظهار داشت: تاکنون آمار جمعیتی محمدشهر با برآورد جمعیتی دو منطقه ی محمدآباد مرکزی و محمدشهر محسوب می شده است و به همین دلیل همواره جمعیت این شهر پایین تر از 100 هزار نفر گزارش شده است.



ایزدبین افزود: بر همین اساس و با احتساب جمعیت مذکور، متأسفانه بسیاری از امتیازهایی که شهر محمدشهر می توانست از آنها بهره مند باشد از دست رفته است.



وی در ادامه تشریح کرد: باید توجه کرد که آمار اصلی جمعیت محمدشهر بیش از 136 هزار نفر است و امکانات و اعتبارات شهری محمدشهر نیز باید با این جمعیت تناسب داشته باشد.



رئیس شورای اسلامی محمدشهر گفت: پیگیری ها برای عملیاتی کردن طرح تجمیع آمارجمعیتی محمدشهر یکی از اولویت ها و دغدغه های اصلی مسئولان شهر است و در همین راستا تعامل مثبتی با مدیریت استانی البرز انجام گرفته است.



به گفته نادر ایزدبین با عملیاتی شدن طرح تجمیع آمار جمعیتی شهر محمدشهر کرج، جمعیت این شهر با عددی بیش از 136 هزار نفر شناخته خواهد شد و همین امر امکان برخورداری از سازمان های اتوبوسرانی، تاکسی رانی، پارکها و فضای سبز، آتش نشانی و غیره را برای شهر محمدشهر میسر می سازد.