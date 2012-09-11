به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‌های فوتبال داماش گیلان و راه‌آهن ابتدا قرار بود در تاریخ 31 شهریورماه در شهر رشت برگزار شود اما با توجه به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مبنی بر محرومیت تیم داماش، این بازی در ورزشگاه شهید رجایی قزوین برگزار می‌شود.

در نامه سرپرست سازمان لیگ به رئیس هیات فوتبال استان قزوین که رونوشت آن به هر دو باشگاه داماش گیلان و راه‌آهن تهران ارسال شده آمده است:« احتراما بنا به مذاکره تلفنی با حضرتعالی و دبیر محترم آن هیات مبنی بر برگزاری دیدار تیم فوتبال داماش گیلان و راه‌آهن از هفته نهم لیگ برتر به میزبانی داماش گیلان، در تاریخ جمعه 31 شهریور در محل ورزشگاه رجایی قزوین که با رای کمیته محترم انضباطی فدراسیون صورت خواهد گرفت. خواهشمند است ضمن هماهنگی با مبادی ذیربط موافقت برگزاری این دیدار را کتبا به این سازمان اعلام فرمایید.»

