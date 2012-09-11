به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری مدیر حوزه‌های علمیه برادران سراسر کشور با اشاره به روایاتی از امام صادق(ع) و امام رضا(ع) در مورد حوزه‌های علمیه گفت: حوزه‌های علمیه کانون‌های بیداری هستند.

وی با اشاره به روز آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه گفت: امروز روز آغاز مسئولیت‌ها است و طلاب، اساتید، مدیران نظام اسلامی در قبال حوزه‌ها مسئول‌ هستند زیرا خاستگاه نظام اسلامی حوزه‌های علمیه هستند.

مدیر حوزه‌های علمیه برادران سراسر کشور با اشاره به مسئولیت‌های طلاب، اساتید و مدیران حوزه گفت: طلاب مسئول هستند خوب درس بخوانند و آنچه از دستورات دینی می‌آموزند را عملی کنند.

وی سومین مسئولیت طلاب را تبلیغ دین خدا عنوان کرد و گفت: گاهی ناهنجاری‌های جامعه بخشی از آن به طلاب باز می‌گردد چرا که آنگونه که باید دین خدا را متناسب با مقتضیات زمان برای جامعه بیان نکرده‌اند.

حسینی بوشهری با اشاره به ناهنجاری حجاب در جامعه اشاره کرد و گفت: چقدر ما در صدا و سیما درباره این مساله تبیین درست داشته‌ایم تا شاهد این وضعیت در فضای عمومی جامعه نباشیم.

وی ادامه داد: ‌ما امروز با بدعت‌ها مواجه هستیم. گاهی اظهارنظری ناشیانه نسبت به دین خدا این بدعت‌ها را به وجود می‌آورد. چه کسی باید جلوی این بدعت‌ها را بگیرد؟ روحانیت باید در مقابل این بدعت‌ها سینه سپر کند.

مدیر حوزه‌های علمیه برادران سراسر کشور ادامه داد: ما تافته جدا بافته از مردم نیستیم. باید ارتباط قوی با مردم برقرار کنیم چرا که استقلال حوزه‌ها در سایه ارتباط با مردم است. مردم به روحانیت اعتماد دارند باید این سرمایه اعتماد را حفظ کنیم.

وی خطاب به طلاب گفت: ‌از دیگر وظایف طلاب آن است که شرایط زمان را بشناسند و نسبت به نظام اسلامی بی‌تفاوت نباشند و باید کاری انجام دهند که وجودش برای اسلام مفید باشد.

حسینی بوشهری به وظیفه اساتید اشاره کرد و گفت: شما باید مراقب طلاب باشید چرا که آنها سرمایه شما هستند و تمام هستی علمی و اخلاقی خود را در اختیار آ‌نها قرار دهید.

وی رسالت مدیران حوزه را برنامه ریزی صحیح عنوان کرد و گفت: شما باید با برنامه ریزی درست شرایطی ایجاد کنید که فرصت طلاب به فرصت سوزی تبدیل نشود. شما باید مدارس حوزه‌ها را با نشاط نگه دارید تا طلبه‌ها احساس دلسردی نکنند.