به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدرضا جمشیدی صبح امروز در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزههای علمیه استان تهران که در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار شد، گفت: حوزههای علمیه و نظام جمهوری اسلامی همواره از هم جدانشدنی هستند چون هدف هر دو یکی است. این مراسم علاوه بر تجدید عهد و میثاق و نمایش همپیمانی با وجود امام زمان (عج) یک پیام دیگر هم دارد و آن نمایش وحدت روحانیت انقلابی بیدار، بصیر و عالم در میراثداری و پاسداری از مکتب است.
وی ادامه داد: ما در سراسر کشور بیش از 170 مدرسه علمیه خواهران داریم که در آنها 50 هزار طلبه خواهر مشغول تحصیل هستند تا کنون 70 هزار طلبه خواهر در 14 رشته آموزشی فارغالتحصیل شدهاند.
مدیر حوزههای علمیه خواهران کشور ادامه داد: هم اکنون 46 واحد حوزوی در رشتههای تخصصی با بیش از 6 هزار استاد که 95 درصد آنها خواهر هستند، مشغول فعالیت است.
وی با اشاره به حوزههای علمیه خواهران در استان تهران، گفت: 5 هزار طلبه خواهر در 40 واحد آموزشی، 2 واحد آموزش عالی و 3 مرکز تخصصی مشغول نقش آفرینی هستند.
جمشیدی ادامه داد: تا کنون یک هزار و 540 طلبه خواهر از استان تهران به دانشگاهها اعزام شدهاند. همچنین 5 هزار و 650 مبلغ خواهر به مدارس اعزام شدهاند که اعزام مبلغ به مدارس به صورت مستمر انجام میشود. همچنین بیش از 25 هزار طلبه خواهر به مجامع عمومی اعزام شدهاند.
وی با اشاره به ظرفیت عظیم قشر بانوان گفت: این ظرفیت بالا میتواند در عرصه تولید علم پاسخگویی به شبهات، مقابله افکار انحرافی و عرفانهای کاذب به بهترین نحو نقش آفرینی کند.
مدیر حوزههای علمیه خواهران کشور خاطرنشان کرد: امروز خواهران حوزههای علمیه الگوی عملی حجاب و عفاف هستند و آنها با فعالیت در عرصه اجتماعی، آموزشی گواه این مدعا هستند که هم میتوان تحصیل کرده بود و هم با حجاب و عفاف.
وی ادامه داد: در طول این دورهها 4 دوره جشنواره ویژه طلبههای خواهر برگزار شده است که در سال 89، 2 هزار و 264 خواهر و در سال 90 دو هزار و 689 خواهر طلبه با ارایه مقالات پژوهشی در این عرصه نقش آفرینی کردند.
جمشیدی ادامه داد: تاکنون بیش از هزار هسته پژوهشی از فارغالتحصیلان خواهران حوزههای علمیه ایجاد شده است که حضور موفقی در جشنوارههای علمی و تولید علم داشتند.
وی یادآور شد: احراز رتبههای برتر توسط طلبههای خانم در این جشنوارهها نشان میدهد که اگر آنها در بخش تبلیغی هم فعالیتی نداشته باشند می تواند با حضور در عرصه پژوهشی به ویژه پژوهشهایی که هدایت شده باشند نقش آفرینی کنند.
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