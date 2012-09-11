کمبود بودجه گریبان هندبال کرمانشاه را گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، در سال های گذشته هندبال در استان کرمانشاه در کسب نتایج روند خوبی داشته است و در مسابقات قهرمانی توانسته است با وجود مشکلات متعدد مقام هایی که شایسته ورزش کرمانشاه است را کسب کند.

اما با توجه به کمبود منابع مالی، این ورزش نیز در سطح استان با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کند.

درخشش هندبال در سال های اخیر/ در سطح منطقه حرفی برای گفتن داریم

رئیس کمیته روابط عمومی هیات هندبال استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هندبال در استان کرمانشاه ثابت کرده است که می تواند به عنوان یک ورزش آینده دار و مقام آور باشد.

علی حسینی افزود: هیات هندبال استان به خصوص در سال های اخیر نشان داده است که از هیات های برتر محسوب می شود که فدراسیون هندبال به این برتری، با دادن میزبانی های مختلف مسابقات و کلاس های مربی گری اذعان داشته است.

وی تصریح کرد: مسابقات لیگ دسته دو کشور در سال 90 که با استقبال پر شور هواداران برگزار شد و تیم کرمانشاه توانست در آن مسابقه به قهرمانی دست یابد، کسب مقام های مختلف اول تا سومی در سال های 85، 86، 87 رده های سنی مختلف در کشور، وجود داوران ملی و بین المللی در کرمانشاه، حضور بازیکنان کرمانشاهی در تیم های ملی هندبال و ترانسفر بازیکنان کرمانشاهی به باشگاه های خارجی نیز دلیلی بر این مدعاست و نشان می دهد که در سطح منطقه و کشور حرفی برای گفتن داریم.

حسینی افزود: با تغییر ورزش از آماتور به سمت حرفه ای شدن این مسئله پیش می آید که برای کسب نتایج بهتر، ورزشکاران باید از لحاظ مالی تامین شوند و دغدقه مالی نباید از راندمان ورزشی و علمکرد آن ها در کسب نتایج بکاهد اما متاسفانه مشکلات مالی همیشه یک راس مشکلات هیات بوده است.

وی تاکید کرد: تمام تلاشمان این بوده است که بتوانیم مشکلات مالی را رفع کنیم و به همین منظور در گذشته با حامیان مالی و تیم هایی نیز به توافقاتی رسیدیم اما مشکلاتی نیز در این زمینه داشتیم.

رئیس کمیته روابط عمومی هیات هندبال استان کرمانشاه افزود: متاسفانه تعدادی از بازیکنان هیات که با تیم های حمایت کننده هندبال استان قرارداد داشتند هنوز مبالغ قرارداد خود را به طور کامل دریافت نکرده اند.

حسینی در خصوص حضور تیم هندبال استان در مسابقات لیگ کشوری تصریح کرد: ما مجوز حضور در لیگ دسته یک را داریم و همچنین با مذاکراتی که انجام شده است حتی می توانیم در مسابقات سوپر لیگ نیز شرکت کنیم اما با توجه به نبود حامی مالی این حضور با ابهام روبرو است.

وی تاکید کرد: این مشکلات می توان روند صعودی نتایج هندبال کرمانشاه را تحت تاثیر قرار دهد که باید برای آن چاره ای اندیشید.

ایجاد کانون های استعداد یابی در هیات هندبال/ تداوم طرح های استعداد یابی نیازمند بودجه است

رئیس هیات هندبال شهر کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هیات هندبال کرمانشاه با همکاری هیات هندبال استان و مربیان آموزش و پرورش به منظور شناخت استعداد های بالقوه در هندبال اقدام به برگزاری کانون های استعداد یابی و مدرسه هندبال کرده است.

وی افزود: این کانون ها در قالب گروه های مختلف زیر نظر مربیان پایه به تمرین می پردازند.

وی تصریح کرد: هم اکنون این کانون ها با حضور 80 بازیکن نونهال و خردسال فعالیت می کنند.

وی افزود: امسال با صرفه جویی های بسیار زیادی که شد و سختی هایی که وجود داشت این کانون ها فعالیت خود را انجام دادند اما باتوجه به هزینه بر بودن این طرح ها، تداوم این برنامه ها نیازمند بودجه است.

تیم های پایه تحت الشعاع مشکلات مالی/ شرکت در مسابقات هزینه بر است

سر مربی تیم هندبال نوجوانان استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مشکلات مالی و کمبود منابع مالی می تواند به عملکرد تیم های پایه صدمه وارد کند.

مهدی حمیدیه افزود: هیات هندبال با توجه به بودجه ای که دارد تنها می تواند قسمتی از هزینه های اعزام تیم ها را به مسابقات و دیگر هزینه های جاری را پرداخت کند و به همین علت تیم های پایه با مشکلات مالی روبرو هستند.

وی تصریح کرد: اعزام تیم ها به مسابقات با توجه به گران شدن هزینه امکانات مورد نیاز، هزینه زیادی را می خواهد که این از عهده یک هیات که بودجه محدودی دارد خارج است.

وی افزود: تیم های مختلف، اسپانسر های خصوصی و ادارات دولتی می توانند با تقبل بخشی از هزینه های تیم ها، علاوه بر فوایدی که برای خودشان دارد، به عملکرد و موفقیت تیم استان خود کمک کنند اما متاسفانه تا کنون چنین موقعیتی برای تیم های پایه استان پیش نیامده است.

وی تاکید: امیدوارم این مشکلات به زودی حل شود تا بتوانیم در مسابقات پیش رو نتایج دلخواه و شایسته کرمانشاه را کسب کنیم.

لزوم توجه مسئولین و اسپانسر های خصوصی به هندبال

عملکرد خوب استان های پیشرو در هندبال نشان می دهد که حمایت های مالی به این ورزش نتیجه بخش بوده و علاوه بر سود رسانی به اسپانسر ها برای هندبال نیز موثر بوده است.

با توجه به اینکه بالا بردن سطح یک رشته ورزشی نیازمند زمانی چند ساله است و هندبال کرمانشاه نیز با طی کردن این زمان به سطح قابل قبولی رسیده است لذا مسئولین و اسپانسر های خصوصی برای ثابت ماندن این روند رو به رشد، باید در جهت حمایت ورزش هندبال استان خود برآیند.