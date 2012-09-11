به گزارش خبرگزاری مهر ، قادر صمدی با بیان اینکه طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در سطح کشور در پایان سال 84 آغاز شد، گفت: اجرای این طرح با استفاده از تسهیلات بانکی و مساعدت‌های اعتباری کمیته امداد و خیرین تامین اعتبار می شود و تا کنون حدود 91هزار و 500 واحد برای روستاییان به بهره برداری رسیده و حدود 32 هزار واحد دیگر نیز تا اواخر امسال به بهره برداری می رسد که مجموع اعتبارات هزینه شده برای این امر تاکنون بیش از 9هزار میلیارد ریال بوده است.

وی به شروع طرح احداث مسکن شهری در سطح کشور درسال 86 اشاره کرد و افزود: بر این اساس تاکنون حدود30 هزار و 700 واحد مسکونی شهری به بهره‌برداری رسیده و حدود 8200 واحد دیگر نیز در دست اجراست که 2700 واحد آن بزودی به بهره‌برداری خواهد رسید.



وی ادامه داد: مجموع اعتبارات هزینه شده که شامل تسهیلات بانکی، مساعدتهای دولتی و کمیته امداد امام خمینی(ره) است تاکنون بالغ بر 3820 میلیارد و 700میلیون ریال بوده است.



مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد با اشاره به طرح تعمیرات کلی و جزئی از سال 88 تاکنون، یادآور شد: مجموع واحدهای مسکونی مشمول تعمیرات 106هزار و 800 واحد با هزینه ای بالغ بر 353 میلیارد و 616 میلیون ریال است که بخش قابل توجهی از اعتبارات مورد اشاره توسط کمیته امداد تامین شده است.

