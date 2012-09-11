خوش خدمتی رئیس پارلمان آلمان به صهیونیستها / محکم در کنارتان هستیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت، هورست زیهوفر که برای دیدار و گفتگو با مقامات رژیم صهیونیستی به تل آویو سفر کرده در دیدار با شیمون پرز رئیس رژیم صهونیستی علاوه بر درخوایت برای تقویت همکاری های دو جانبه گفت: " آلمان به صورت مستحکم در کنار اسرائیل ایستاده است ".



دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و همچنین سلام فیاض نخست وزیر تشکیلات خودگردان نیز در دستورکار رئیس پارلمان آلمان است.



سفر رئیس پارلمان آلمان به تل آویو در حالی انجام می شود که وزیر خارجه این کشور نیز روز گذشته در تل آویو با بنیامین نتانیاهو دیدار کرد.



گیدو وستروله در گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران ائتلاف بین المللی ضد ایران را با شکست روبرو خواهد کرد و به مقامات رژیم صهیونیستی درباره حمله نظامی به تاسیسات هسته ای ایران هشدار داد.

