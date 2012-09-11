به گزارش خبرنگار مهر، بازتاب دعوت جمهوری اسلامی ایران از بان کی مون برای سفر به ایران و حضور در شانزدهمین نشست کشورهای عضو پیمان عدم تعهد و ممانعت بان کی مون مون از پذیرفتن درخواست رژیم صهیونیستی و سفر به ایران موضوع برنامه امروز 21 شهریور "موج" است که ساعت 13:35 به مدت 10 دقیقه پخش می‌شود.

این برنامه به تهیه کنندگی و کارگردانی ناصر مقدم پور کاری از گروه سیاسی شبکه یک است که هر هفته شنبه و سه شنبه از این شبکه پخش می‌شود.

تدوین "موج" را علی اثباتی بر عهده دارد، شهرام عبدلی دستیار تهیه آن است، انتخاب آیتم‌ها توسط محمد کلهر انجام می‌شود و ناصر مقدم پور این برنامه را اجرا می‌کند.