  1. هنر
۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۳۸

درباره حضور بان‌کی‌مون/

تلاش ضدایرانی رسانه‌ها در "موج" بررسی می‌شود

تلاش ضدایرانی رسانه‌ها در "موج" بررسی می‌شود

تلاش رسانه‌های بیگانه برای منصرف کردن بان کی مون از شرکت در نشست سران عدم تعهد در تهران موضوع برنامه امروز "موج" است.

به گزارش خبرنگار مهر، بازتاب دعوت جمهوری اسلامی ایران از بان کی مون برای سفر به ایران و حضور در شانزدهمین نشست کشورهای عضو پیمان عدم تعهد و ممانعت بان کی مون مون از پذیرفتن درخواست رژیم صهیونیستی و سفر به ایران موضوع برنامه امروز 21 شهریور "موج" است که  ساعت 13:35 به مدت 10 دقیقه پخش می‌شود.

این برنامه به تهیه کنندگی و کارگردانی ناصر مقدم پور کاری از گروه سیاسی شبکه یک است که هر هفته شنبه و سه شنبه  از این شبکه پخش می‌شود.

تدوین "موج" را علی اثباتی بر عهده دارد، شهرام عبدلی دستیار تهیه آن است، انتخاب آیتم‌ها توسط محمد کلهر انجام می‌شود و ناصر مقدم پور این برنامه را اجرا می‌کند.

کد مطلب 1694205

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