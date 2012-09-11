محمدشهر میزبان دومین دوره مسابقات فوتسال کانون های فرهنگی هنری مساجد البرز

بیژن امین خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: دومین دوره مسابقات فوتسال کانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز در سه رده نونهالان، نوجوانان و جوانان و با حضور 27 تیم در حال برگزاری است.



به گفته امین خاکی سالن های ورزشی دو شهرک عباس آباد و جعفرآباد محمدشهرمیزبانی این مسابقات را برعهده دارند و این مسابقات با همکاری کانون تخصصی ورزش شهدای گلشهرویلا و کمیته حمایت از موسسات فرهنگی برگزار می شود.



تربیت بدنی شهرداری محمدشهر، اداره کل ارشاد استان البرز و پایگاه بسیج شهید باهنر نیز از جمله دستگاه هایی هستند که به گفته امین خاکی در برگزاری این مسابقات همکاری کرده اند.



برگزاری لیگ فوتبال محمدشهر با حضور 10 تیم



همچنین نماینده اداره کل ورزش و جوانان استان البرز در محمدشهر در گفتگویی با خبرنگار مهر از برگزاری مسابقات لیگ فوتبال در محمدشهر خبرداد و افزود: این مسابقات با حضور 10 تیم از مناطق مختلف محمدشهر آغاز شده است و تا یک ماه دیگر ادامه دارد.



حمید بیجانی افزود: تیم فوتبال پیشکسوتان محمدشهر، مقاومت، شاهین، پاسارگاد، مهاجر، شهید هاشمی، شهدای گمنام حجت آباد، نیکان علی آباد گونه، شهدای شهرک شهید چمران از جمله تیم های حضور یافته در لیگ فوتبال شهر محمدشهر هستند.



به گفته وی مجتمع ورزشی بعثت محمدشهر مکان برگزاری مسابقات لیگ فوتبال این شهر است.