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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۲۹

توسط تبلیغات اسلامی/

سرفصل آموزشی با محتوای احادیث امام صادق(ع) در خراسان رضوی تدوین می شود

سرفصل آموزشی با محتوای احادیث امام صادق(ع) در خراسان رضوی تدوین می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول آموزش تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از تدوین سرفصل آموزشی با محتوای احادیث امام صادق(ع) توسط واحد آموزش تبلیغات اسلامی استان خبر داد.

عبدالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: واحد آموزش تبلیغات اسلامی استان تلاش دارد سرفصل های آموزشی خود را با بهره گیری از کارگروه های علمی و محتوایی از احادیث و سخنان ائمه اطهار به ویژه امام صادق (ع) استخراج و در زمینه ترویج فرهنگ اهل بیت (ع) و رئیس مذهب شیعه اقدام کند.

وی با بیان اینکه جهان امروز بیش از هر روزی به آموزه های مکتب جعفری نیازمند است، تصریح کرد: ما پیرامون زندگانی و اندیشه علمی امام صادق بیش از دیگر اهل بیت منابع و محتوا نیاز داریم اما در این زمینه اطلاع رسانی و بهره برداری لازمی انجام نگرفته است.

وی ادامه داد: شایسته است همه ما که متصف به شیعه و مکتب جعفری هستیم با بهره گیری از بیانات امام صادق(ع) فرهنگ شیعه را توسعه و ترویج کنیم.

کارشناس مسئول آموزش تبلیغات اسلامی خراسان رضوی عنوان کرد: می توان مباحث مختلف پیرامون موضوعات مختلف دینی در احادیث رسیده از امام صادق را در حوزه های مختلفی که امروز جامعه نیازمند است در قالب کارگاه های آموزشی به آحاد جامعه آموزش داد.

کد مطلب 1694208

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