سرانه مطالعه در ایران 18.5دقیقه است

سید جواد سادات فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: موضوع سرانه مطالعه باید بر اساس تحقیق و پژوهش انجام داد.

وی تصریح کرد: قبل از انقلاب رشد مطالعه در کشور ما سه دقیقه بوده و در 85 درصد جمعیت کشور مطالعه داشته اند.

فاطمی ادامه داد: در سال 89 با آخرین پژوهشی که انجام گرفته 18.5 درصد سرانه مطالعه در کشور بوده است.

معاون نهاد کتابخانه های عمومی کشور با اشاره به اینکه تنها مطالعه کتاب 18.5 است، عنوان کرد: چنانچه انواع مطالعه را در نظر گرفت شود سرانه مطالعه 76 دقیقه در ایران است.

نقش مهم رسانه ها در ترویج فرهنگ مطالعه

فاطمی یادآور شد: رسانه ها در ترویج کار مطالعه می توانند نقش مهمی را داشته باشند وبرنامه های متنوعی را برای رشد این کار در نظر بگیرند.

وی ادامه داد: رسانه ها می توانند در توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخانی کار کنند و رسانه نقش بسزایی دراین خصوص دارند.