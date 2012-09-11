انفجار در نزدیکی مرکز پلیس استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر،شبکه ماهواره ای المیادین لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که یک مرکز پلیس در شهر استانبول امروز هدف یک انفجار قرار گرفت.
به جزئیات این انفجار اشاره ای نشده است، بر اثر این انفجار شماری زخمی شده اند.
شبکه های تلویزیونی عرب زبان از وقوع انفجار در نزدیکی یک مرکز پلیس در شهر استانبول خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر،شبکه ماهواره ای المیادین لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که یک مرکز پلیس در شهر استانبول امروز هدف یک انفجار قرار گرفت.
به جزئیات این انفجار اشاره ای نشده است، بر اثر این انفجار شماری زخمی شده اند.
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