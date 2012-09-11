منطقه آزاد ارس قوی ترین منطقه آزاد کشور تا پنج سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر ، صادق نجفی پیش از ظهر امروز سه شنبه در چهارصد و پنجاه و چهارمین نشست کمیسیون تعیین ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که با حضور اعضای این کمیسیون در ارس برگزار شد ؛ به روند رو به رشد حجم سرمایه گذاری های انجام شده در این منطقه اشاره و ابراز امیدواری کرد: آینده روشنی در انتظار منطقه آزاد ارس خواهد بود.



نجفی تصریح کرد: منطقه آزاد ارس بعد از سپری کردن تغییرات مختلف زیرساختی، دوران بلوغ توسعه را سپری می کند و در حال حاضر بهترین زمان برای سرمایه گذاری های سودآور با استفاده از قوانین و تبصره های ویژه برای سرمایه گذاران است.



وی ادامه داد: با توجه به موقعیت کنونی اقتصاد جهان و مزیت های بالفعل ارس، این منطقه می تواند بهترین مکان برای سرمایه گذاران ایرانی فعال در خارج کشور باشد تا با استفاده از مزیت های خاص گمرکی و مالیاتی در راستای کسب ارزش افزوده بالا و ارتقاء سطح تولید، فعالیت خود را در ارس ادامه دهند.



مناطق آزاد مرز شکسته شدن تحریم ها هستند



سرپرست سازمان منطقه آزاد ارس همچنین به نقش مناطق آزاد در گریز فوری از تحریم ها اشاره کرد و گفت: افزایش حجم تحریم اقتصادی موقعیت اقتصادی کشور را به حالت آماده باش درآورده است و در این میان مناطق آزاد می توانند نقش عمده ای در گریز فوری از این موقعیت داشته و محرکی برای اقتصاد کشور باشند.



نجفی تصریح کرد: تحریم های استکبار با برنامه ریزی منسجم و هدف دار طراحی شده است و مناطق آزاد به عنوان مناطقی تولید محور و صادرات گرا می توانند با تسهیل قوانین حمایتی از سرمایه گذاران، توسعه آفرین اقتصاد و تولید و اشتغال کشور باشند.



وی خطاب به اعضای کمیسیون تعیین ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: شرایط امروز کشور می طلبد تا در راستای خروج از وضعیت نامناسب اقتصادی و رکود بازار از سرمایه گذاران حمایت های بیشتری صورت گیرد.



وی افزود: مناطق آزاد و در راس آنها منطقه آزاد ارس با حجم سرمایه گذاری های کلانی که روز به روز در حال توسعه است می توانند به چرخه تولید و صنعت کشور کمک فراوانی کنند.



بیشترین پرونده های سرمایه گذاری مناطق آزاد مربوط به ارس است



دبیر کمیسیون تعیین ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: وضعیت سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته و مشکلات مربوط به ارزش افزوده در این منطقه مرتفع شده است.



شهرام موسوی پیش از ظهر سه شنبه در چهارصد و پنجاه و چهارمین نشست کمیسیون تعیین ارزش افزوده در منطقه آزاد ارس گفت: بیشترین پرونده های سرمایه گذاری و ارزش افزوده مناطق آزاد، مربوط به منطقه آزاد ارس است.



وی ادامه داد: سال گذشته شرکت های متعددی مشکل تعیین ارزش افزوده داشتند که خوشبختانه با تلاش های انجام شده در ارس شاهد مرتفع شدن این امر هستیم.