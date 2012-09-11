سامانه شناسایی و حمایت از افراد تحصیل کرده در گناباد ایجاد می شود

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا جاوید عربشاهی صبح سه شنبه در نشست خبری که در مرکزرشد فناوری گناباد برگزار شد اظهار داشت: یکی از برنامه های مرکز رشد فناوری، کمک به اشتغال قشر تحصیل کرده است.

وی افزود: ایجاد این سامانه از سوی این مرکز در کارگروه اشتغال شهرستان مطرح شد و پس از تأیید، فعالیت های اجرایی آن نیز توسط خود مرکز رشد فناوری گناباد آغاز شده و به زودی نهایی خواهد شد.

وی بیان کرد: طی پنج ماه نخست سال، بیش از 130 درصد تعهدات حوزه نوآوری و دو برابر تعهدات حوزه جذب شرکت های این مرکز در سال 91عملی شده است.

وی افزود: با تأکیدی که مرکز رشد به بحث حمایت از افراد زیرمجموعه خود دارد، این امکان فراهم شده که سه روز در هفته نورآوران و شرکت های عضو از خدمات مشاوره رایگاه در حوزه های مورد نیاز خود بهره مند شوند.

ویادامه داد: همچنین برای برگزاری سمینارهایی نیز در جهت تقویت شرکت های عضو مرکزرشد فناوری برنامه ریزی شده است که نخستین سمینار پنج شنبه آینده، بیست و پنجم شهریور ماه تحت عنوان کارگاه نگارش طرح تجاری، برگزار خواهد شد که علاوه بر شرکتهای عضو، حضور افراد از خارج مجموعه نیز در آن ممکن است.

جاوید عربشاهی تصریح کرد: اشتغال زایی در ادارات بیشتر در حوزه های عمرانی و به صورت فصلی صورت می گیرد و مهمترین معظل در بین مشکلات مربوط به بخش اشتغال، بیکاری قشر تحصیل کرده است.

وی افزود: با جمع آوری اطلاعات و آمارهای لازم در این بخش، می شود با برنامه ریزی های صحیح، تا حد زیادی در جهت رفع مشکل اشتغال این قشر مهم،گام برداشت.