طرح تجهیز و نوسازی از تغییر کاربری اراضی شالیکاری جلوگیری می کند

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت تشدید آهنگ اجرای طرح مزبور تاکید کرد و افزود: گیلان، استان کشاورزی و گردشگر پذیر است.

وی همچنین با اشاره به اینکه این استان از نعمت اتوبان بهره مند و در آینده از نعمت راه آهن و توسعه فرودگاه هم بهره مند می شود، اظهارداشت: اگر به زیر ساختهای کشاورزی توجه نشود به یقین در این بخش با مشکل مواجه خواهیم شد.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه کشاورزی باید از معیشتی به اقتصادی تبدیل شود، گفت: ضریب مکانیزاسیون نقش مهمی در این تحول اساسی دارد.

وی در ادامه از تجهیز 70 درصد اراضی برنجکاری تا پایان برنامه پنجم توسعه در استان خبرداد و بر لزوم تخصیص اعتبارات مکفی در بخش کشاورزی تاکید کرد.