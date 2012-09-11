قاتل مستاجر نما در بجنورد دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق نامور با بیان اینکه در 15 شهریور ماه سال جاری پرونده‌ای تحت عنوان قتل خانمی به هویت "ماری" پیش روی کارآگاهان گشوده شد، تصریح کرد: پس از ارجاع این پرونده، تحقیقات کارآگاهان برای شناسایی عامل یا عاملان قتل آغاز شد.

وی افزود: یکی از دختران مقتوله در اظهارات خود بیان کرد که خانه را برای اجاره به بنگاه سپرده بودیم و روزی که مادرم به قتل رسید، در حال خروج از منزل، فردی را در مقابل درب منزل مشاهده کردم که عنوان کرد که از سوی بنگاه معرفی شده است و به همین دلیل، درب خانه را برای او باز کرده و گفتم مادرم بالا تنها است و می‌تواند خانه را به او نشان دهد و خودم از خانه خارج شدم.

سرهنگ نامور در ادامه گفت: دختر مقتوله اظهار داشته عصر همان روز هنگام بازگشت به خانه هر چه در زده کسی جوابگوی او نبوده و بالاخره مجبور شده که از روی دیوار وارد خانه شده، که با جسم بی جان مادرش مواجه و بعد هم متوجه شده است که طلاهای مادرش نیز به سرقت رفته است.

رییس پلیس آگاهی خراسان شمالی بیان داشت: با توجه به اظهارات دختر مقتوله، ماموران به بنگاه‌هایی که مقتوله خانه را برای اجاره به آن‌ها سپرده بود، رفتند که نهایتا بنگاهی که اقدام به فرستادن متهم به قتل کرده، شناسایی و در تحقیقات اولیه مشخص شد متهم اقدام به ارائه شماره تلفنی به صاحب بنگاه کرده که ماموران در بررسی دریافتند این شماره متعلق به خانمی ساکن گرگان است.

سرهنگ نامور افزود: به این ترتیب در تحقیقات مقدماتی رد پای متهم در شهرستان بجنورد کشف شد.

وی با بیان اینکه در ادامه تحقیقات، کارآگاهان به فردی به نام "حیدر" برخورده و منزل وی را شناسایی کردند، گفت: ماموران با حضور در منزل این فرد متوجه شدند پسری جوان قصد فرار از روی دیوار را دارد که پس از دستگیری تحقیقات از وی آغاز شد.

این مسئول افزود: این پسر که "رضا" نام داشت در ابتدا هرگونه ارتباط با این قتل را انکار می‌کرد اما در مواجهه حضوری با دختر مقتوله و همچنین صاحب بنگاه، به عنوان متهم به قتل مورد شناسایی قرارگرفت.

سرهنگ نامور اظهار داشت: متهم در بازجویی صورت گرفته سرانجام لب به اعتراف گشود و گفت که برای اجاره منزلی، آدرس مربوطه را از بنگاه گرفته و به خانه مقتوله مراجعه کردم، اما با دیدن طلاهای زیاد صاحبخانه وسوسه شدم و با چاقویی که از قبل برداشته بودم از پشت چندین ضربه به او زده اما هنگامی که با مقاومت مقتوله روبرو شدم با ضربات متعدد وی را به قتل رساندم و 6 النگو و یک انگشتر وی را به سرقت بردم.