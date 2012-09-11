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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۳۴

چهکندی نژاد:

پاسداران تیپ 21 نیشابور در مسابقات قرآن نیروی زمینی درخشیدند

پاسداران تیپ 21 نیشابور در مسابقات قرآن نیروی زمینی درخشیدند

نیشابور - خبرگزاری مهر: نمایندگی ولی‌فقیه در تیپ زرهی 21 امام رضا(ع) از درخشش تیپ پایوران خواهران و برادران در مسابقات مقدماتی قرآن کریم نیروی زمینی سپاه خبر داد.

حجت الاسلام علی‌رضا چهکندی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این مسابقات در رشته‌های حفظ، قرائت،‌ مفاهیم و اذان برای پایوران، سربازان و خواهران شاغل در اردوگاه تربیتی ثامن‌الائمه (ع) مشهد مقدس و با مسئولیت قرارگاه عملیاتی ‌ثامن‌الائمه (ع) برگزار شد.

وی اظهار داشت: پایوران این تیپ با شرکت در این مسابقه موفق به کسب 14مقام شدند.

وی بیان کرد: در رشته حفظ کل، محمد معلمی و در حفظ20جزء، منصوره سکاکی و همچنین در حفظ10جزء مصطفی اسکندری‌راد و در رشته حفظ 5 جزء سجاد فرسرایی همگی به مقام اول رسیدند.

نمایندگی ولی فقیه یادآور شد: در رشته تحقیق برادران حسن نصرآبادی، در رشته حفظ 5 جزء، مجتبی گردان، حفظ 3 جزءصادق سلیمانی، در رشته مفاهیم سطح دو صادق سلطانزاده، در رشته اذان مهدی قربانی هروی و در رشته ترتیل خواهران، مریم سلطان اکرمی همگی به  مقام دوم رسیدند.

چهکندی نژاد ادامه داد: همچنین در رشته حفظ 5 جزءحسین صادق‌پور و در رشته حفظ 3 جزءهادی عزیزآبادی مقام سوم را کسب کردند.

وی اضافه‌کرد: در رشته اذان ویژه سربازان نیز سرباز وظیفه بهروز ساجدی به مقام دوم این مسابقات رسید.

کد مطلب 1694218

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