پاسداران تیپ 21 نیشابور در مسابقات قرآن نیروی زمینی درخشیدند

حجت الاسلام علیرضا چهکندینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این مسابقات در رشتههای حفظ، قرائت، مفاهیم و اذان برای پایوران، سربازان و خواهران شاغل در اردوگاه تربیتی ثامنالائمه (ع) مشهد مقدس و با مسئولیت قرارگاه عملیاتی ثامنالائمه (ع) برگزار شد.
وی اظهار داشت: پایوران این تیپ با شرکت در این مسابقه موفق به کسب 14مقام شدند.
وی بیان کرد: در رشته حفظ کل، محمد معلمی و در حفظ20جزء، منصوره سکاکی و همچنین در حفظ10جزء مصطفی اسکندریراد و در رشته حفظ 5 جزء سجاد فرسرایی همگی به مقام اول رسیدند.
نمایندگی ولی فقیه یادآور شد: در رشته تحقیق برادران حسن نصرآبادی، در رشته حفظ 5 جزء، مجتبی گردان، حفظ 3 جزءصادق سلیمانی، در رشته مفاهیم سطح دو صادق سلطانزاده، در رشته اذان مهدی قربانی هروی و در رشته ترتیل خواهران، مریم سلطان اکرمی همگی به مقام دوم رسیدند.
چهکندی نژاد ادامه داد: همچنین در رشته حفظ 5 جزءحسین صادقپور و در رشته حفظ 3 جزءهادی عزیزآبادی مقام سوم را کسب کردند.
وی اضافهکرد: در رشته اذان ویژه سربازان نیز سرباز وظیفه بهروز ساجدی به مقام دوم این مسابقات رسید.
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