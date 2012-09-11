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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۵۵

سرپرست جدید فرمانداری آبیک معرفی شد

سرپرست جدید فرمانداری آبیک معرفی شد

آبیک- خبرگزاری مهر: در مراسمی با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین حمید بغدادی به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان آبیک معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان آبیک در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

در این مراسم که ابوالفضل طاهرخانی معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین، حجت الاسلام موسوی امام جمعه شهر آبیک، مسئولان ادارات شهرستان، مسئولان نظامی و انتظامی و برخی از خانواده های شهدا حضور داشتند حمید بغدادی به عنوان سرپرست فرمانداری آبیک معرفی شد.

ابوالفضل طاهرخانی معاون سیاسی امنیتی استاندار با تقدیر از خدمات چندین ساله هوشنگ اعلایی فرماندار سابق، حمید بغدادی را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان آبیک معرفی کرد.

کد مطلب 1694219

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