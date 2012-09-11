کره جنوبی یک موشک ماهواره بر آزمایش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، کره جنوبی امروز سه شنبه اعلام کرد که ماه آینده یک موشک با قابلیت حمل ماهواره را آزمایش می کند که این سومین تلاش این کشور برای قرار دادن ماهواره خود در مدار زمین است.

در بیانیه وزارت علوم کره جنوبی آمده است که موشک ماهواره بر "نارو" در روزهای 26 اکتبر تا 31 اکتبر از ساحل جنوبی این کشور آزمایش می شود.

پس از تلاشهای ناکام کره جنوبی در سالهای 2009 و 2010 در صورت موفقیت آمیز بودن پرتاب این موشک به فضا کره جنوبی اولین آزمایش موشکی از خاک کشور خود را تجربه می کند.

این خبر که از سوی وزارت علوم کره جنوبی اعلام شد، تنها پنج ماه پس از محکومیت آزمایش موشکی کره شمالی انجام می شود.

تلاش پیونگ یانگ در پرتاب موشک ماهواره بر خود به فضا در روز 25 فروردین بی نتیجه ماند و این ناکامی واکنش مختلف کشورهای مختلف را به همراه داشت.

دولت آمریکا از تعلیق طرح ارسال کمکهای غذایی به کره شمالی در پی درخواست از این کشور در مورد پرتاب موشک ماهواره بر و سرپیچی پیونگ یانگ از این درخواست خبر داد.

این سومین تلاش نافرجام کره ای ها برای قرار دادن ماهواره خود در مدار زمین بود. این کشور پیشتر نیز در سالهای 1998 و 2009 تلاش مشابهی انجام داده بود.

گفتنی است برنامه پرتاب ماهواره کره شمالی به فضا با وجود هشدارهای همسایگان از جمله دولت ژاپن که اعلام کرده بود در صورت ورود موشک این کشور به حریم هوایی خود، آن را مورد هدف قرار خواهد داد، به اجرا گذاشته شد.