بررسی وضعیت گوزنهای زرد جزیره اشک/ انتقال آب و علوفه با بالگرد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی خشکسالی و چسبیده شدن جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه تعدادی از گوزنهای زرد ایرانی از جزیره اشک خارج شده و به اطراف دریاچه ارومیه و روستاها مهاجرت کرد ه اند که با هدف رسیدگی به وضعیت این جانوران با ارزش مدیر کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست وارد ارومیه شد.

ایرج حشمتی در آستانه ورود به ارومیه هدف از این بازدید را بررسی موضوع خروج گوزن های زرد ایرانی از جزیره اشک و تلفات اتفاق افتاده اعلام کرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی نیز گفت: تشدید بحران زیست محیطی در اثر خشکسالی موجب شد گوزنهای زرد ایرانی به لحاظ عدم تحمل شرایط زیست محیطی، جزایر و دریاچه ارومیه را ترک کرده و در منطقه پخش شوند.

حسن عباس نژاد ادامه داد: در این راستا با تلاش محیط بانان یگان حفاظت محیط زیست استان و مردم اطراف دریاچه ارومیه، دوستداران محیط زیست گوزن های خارج شده از جزایر زنده گیری و مورد مداوا قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: گوزن زرد ایرانی در حال انقراض بوده و جزو گونه های حمایت شده است لذا به سود جویان و شکارچیان متخلف هشدار داده می شود در صورت اینکه قصد استفاده از شرایط فعلی را کرده و اقدام به شکار این حیوان کنند طبق هماهنگی به عمل آمده با دادگستری و نیروی انتظامی به شدت با متخلفین بر خورد می شود.

وی یاد آور شد: همچنین نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان 24 ساعته در منطقه حضور یافته و اقدامات لازم را جهت حفظ و نگهداری از این موجود حمایت شده را به عمل می آورند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از تامین و رفع مشکل کم آبی جزایر دریاچه ارومیه با هدف حفظ حیات وحش موجود خبر داد و با اشاره به نگرانی از خروج حیات وحش جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه و در معرض خطر بودن آنها، افزود: برای جلوگیری از بروز مشکل برای حیوانات موجود در این جزایر بویژه گوزن زرد ایرانی و قوچ و میش ارمنی آب مورد نیاز تامین شد.

وی با بیان اینکه با توجه به خشکسالیهای اخیر و کمبود آب شیرین در جزیره اشک 6 هزار لیتر آب به صورت دستی برای حیوانات این جزیره توسط محیط بانان منتقل شده، اظهار داشت: هم اکنون 350 راس گوزن زرد ایرانی و همچنین قوچ و میش در جزیره اشک دریاچه ارومیه زیست می کنند.

عباس نژاد با بیان اینکه طرح انتقال آب از رشکان به جزیره اشک از جمله برنامه های اداره کل محیط زیست برای رفع مشکل کمبود آب در این جزیره بوده و مطالعات این طرح به اتمام رسیده و هم اکنون در مرحله اجراست، با اشاره به اینکه بر اساس بر آورد ها 7 هزار و 500 میلیون ریال برای اجرای کامل این طرح نیاز است، عنوان کرد: امیدواریم این طرح تا سال 92 آماده بهره برداری شود.

بهترین راه خروج از این بحران ارسال آب و علوفه توسط بالگرد

وی ضمن تقدیر از همکاری مردم در جهت زنده گیری، مداوا، آبرسانی و پخش علوفه بصورت دستی و پذیرایی از گوزن ها در مزارع کشاورزی از این موجود با ارزش، خواستار ادامه این همکاری شد و افزود: بهترین راه خروج از این بحران ارسال آب و علوفه توسط بالگرد به جزیره اشک است.

به گزارش مهر، در پی ادامه بحران زیست محیطی در اثر خشکسالی در دریاچه ارومیه و پدیدار شدن زمینهای خشکی تعداد زیادی از گوزنهای زرد ایرانی جزیره اشک به سواحل مزبور راه یافته است.

خروج این گونه در خطر انقراض از جزیره تهدید دیگری از سوی شکارچیکان غیرمجاز در منطقه را برای گوزن های زرد ایرانی در پی دارد.

دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین دریاچه داخلی بعد از دریاچه شور بحر المیت به عنوان دومین دریاچه شور جهان به شمار می رود که دارای 102 جزیره کوچک و بزرگ است.

این دریاچه که مساحت آن به بیش از 570 هزار هکتار می رسد در سال های اخیر با بحران کم آبی مواجه شده بطوریکه ارتفاع آب آن بیش از 6 متر کاهش یافته است.

ازسال آبی 75 – 74 تا کنون رقوم ارتفاعی سطح تراز آب دریاچه ارومیه سیر نزولی پیدا کرده و در طول سالهای اخیر آب دریاچه بالاتر از شش متر کاهش داشته است که نیاز به یک عزم ملی و منطقه ای برای نجات این اکوسیستم با ارزش و بحران زده است.

بنا بر تحقیقات انجام شده از 12 سال پیش تا کنون نمودار تراز آب پارک ملی دریاچه ارومیه رو به پایین است و مطالعات مدیریت زیست بوم حوضه آبریز دریاچه ارومیه که با همکاری بانک جهانی به اتمام رسیده، نشان می دهد دریاچه ارومیه به عنوان دومین دریاچه شور جهان تا کمتر از 20 سال آینده با بحران شدیدی مواجه خواهد شد.

پارک ملی دریاچه ارومیه با ویژگی های خاص خود بعد از دریاچه شور بحر المیت در دنیا به عنوان دومین دریاچه شور و بزرگ در جهان به شمار می رود، این دریاچه به عنوان بزرگترین تالاب دائمی با دارا بودن 102 جزیره بزرگ و کوچک در استان قابلیت های زیادی را در دل خود جای داده است.

مساحت این دریاچه بیش از 570هزار هکتار است. با به خطر افتادن وضعیت این دریاچه علاوه بر تهدیدات زیست محیطی استان، حیات گونه های با ارزش و نادر کشور از جمله گوزن زرد ایرانی و... نیز به خطر خواهد افتاد.

پارک ملی دریاچه ارومیه شامل 102 جزیره بزرگ و کوچک که مهمترین آنها جزیره کبودان یا قویون داغی به مساحت 3125 هکتار زیستگاه قوچ و میش ارمنی و جزیره اشک به مساحت 2570 هکتار زیستگاه اصلی گوزن زرد ایرانی است.