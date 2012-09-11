به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیم پور ازغدی قبل از ظهر سه شنبه در همایش اندیشه های آسمانی و در جمع بانوان فعال کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور افراد جاه طلب و ریاست طلب را در روابط جعفری و شیعی بدعاقبت و فانی معرفی کرد و افزود: همه آحاد مردم و به‌خصوص مسئولان نظام برای ساختن جامعه‌ای شیعی و جعفری در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی روابط بین الملل باید تلاش کنند.

کاربرد خیال پردازی هنری در نشر دین

وی با اشاره به همایش درحال برگزاری، قوام هنر به خصوص شعر را بر تخیل و مجازگویی معرفی کرد و گفت: هر چه این خیال پردازی هنرمندانه تر، در نشر اخلاق و دین کاربرد بهتری خواهد داشت.

این پژوهشگر دینی، با اشاره به هنر دینی و غیر دینی افزود: استفاده از هنر در جهتی غیر از عدالت و توحید به معنای استفاده ضد زیبایی و ضد هنر از هنر است.

وی هنر دینی را انسان‌ساز دانست که انسان را به سمت نور و حقیقت می برد و اظهار داشت: در هنر دینی نباید تنها به بعد شرعی و فقهی توجه شود، بلکه به بحث های اخلاقی، کلامی و عقاید نیز باید پرداخت.

بی توجهی هنر ظاهر گرا به محتوا و اثرگذاری

وی پرداختن به هنر دینی ظاهرگرا را، هنر ظاهر فریب معرفی کرد و بیان داشت: در هنر دینی ظاهرگرا فقط به بخش های ظاهری از دین پرداخته می شود اما به محتوا، نتیجه و اثرگذاری توجهی ندارد.

وی رعایت ظاهر و باطن را در اثر هنری لازم و ملزوم یکدیگر دانست و باطن هنر را دعوت به توحید و اخلاق توحیدی معرفی کرد.

نویسنده کتاب "حسین(ع)، عقل سرخ" هنر را از دیدگاه عده‌ای، خیال پردازی معرفی کرد و اظهار داشت: قوام هنر به خصوص شعر بر تخیل و مجازگویی است و هر چه این خیال پردازی هنرمندانه تر باشد در نشر اخلاق توحیدی و دینی کاربرد بهتری خواهد داشت.

لزوم توجه به عملکرد هنرمندان از نظر فرم و محتوا

وی با اشاره به اینکه در پرداختن به کارهای فرهنگی باید مراقب ظاهرسازی و هدررفت بودجه بود، تأکید کرد: برای نتیجه‌ گیری از فعالیت های فرهنگی در سطح جامعه باید به عملکرد هنرمندان از لحاظ فرم و محتوا توجه کرد.

وی با اشاره به ایام شهادت امام صادق(ع) نمونه‌هایی از زندگی و اخلاق شخصی امام را بیان کرد و افزود: داشتن حسن ظن در جوامع اسلامی، برخورداری از قدرت و ظرفیت روحی بزرگ، ایجاد ارتباط اقتصادی با خانواده‌های مسلمان و غیر مسلمان و همچنین مراقبت از احساسات انسانی دیگران از مواردی است که امام صادق(ع) در زندگی شخصی خود رعایت و دیگران را نیز به این صفات توصیه می‌کردند.

رحیم‌پور ازغدی به مواردی از کار خیر از نگاه امام صادق(ع) اشاره‌ای کرد که مدیران کشوری در عرصه سیاست و اقتصاد باید به آن توجه کافی داشته باشند، تصریح کرد: عجله داشتن در کار خیر، کوچک شمردن آن عمل، پنهان و بدون منت انجام دادن آن باید در انجام کار خیر لحاظ شود.

شیعه بودن تنها در کارهای عبادی خلاصه نمی‌شود

وی با اشاره به سبک زندگی اقتصادی امام صادق(ع) و اینکه شیعه بودن تنها در کارهای عبادی خلاصه نمی‌شود، تأکید کرد: برخورد منصفانه با مردم، کمک مالی به نیازمندان در حد توان واستفاده عاقلانه و درست از امکانات جامعه روش زندگی اقتصادی امام ششم شیعیان بود.

وی درادامه به سبک زندگی دینی امام جعفر صادق(ع) اشاره ای کرد و گفت: عمل گرایی و تلاش با تمام قوا و نیرو، نفی حرص و اضطراب اقتصادی، داشتن حیا نسبت به خداوند و اینکه خدا بر همه چیز آگاه است و آمادگی برای عبور از دنیا در شیوه زندگی دینی امام صادق(ع) به چشم می‌خورد.

این پژوهشگر دین با اشاره به این مطلب که افراد نیازمند در جامعه یا خود و یا دیگران که حق آن ها را غصب کرده‌اند، مقصرند، گفت: اگر همه انسان‌ها از منابع طبیعی به درستی استفاده کنند همه مشکلات مادی بشر حل می‌شود؛ در غیر این صورت ملت های ضعیف از نظر منابع به سرمایه داران جهان وابسته خواهند شد.

رحیم‌پور ازغدی با اشاره به فرهنگ‌سازی دینی از منظر امام ششم شیعیان، اظهار داشت: هر جامعه یا فردی که منافع شخصی خود را در اولویت قرار دهد، خداوند مهر نیازمندی و فقر همیشگی را بر پیشانی آن‌ها می زند و در زندگی دنیایی خود نیز احساس آرامش و انسجام نخواهند داشت.