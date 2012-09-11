امام صادق (ع) پرچمدار تقریب و وحدت میان مذاهب اسلامی است

حسن صباغیان ظهرسه شنبه در حاشیه گردهمایی مسئولین هیئات مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کسانی که عالم مکتب اهل بیت(ع) هستند باید دیدگاه های امام صادق را در زمینه‌های مختلف استخراج کرده و پس از تدوین، آن را در معرض استفاده عموم قرار دهند.

وی سپس از برگزاری اجتماع بزرگ عزاداران مکتب جعفری در مشهد خبر داد و افزود: این اجتماع از ساعت 9 صبح با تجمع در میدان شهدا به سمت حرم رضوی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: همچنین مراسم عزاداری سالروز شهادت امام صادق(ع) با سخنرانی آیت اللهسیداحمد علم الهدی، امام جمعه مشهد با موضوع انقلاب فرهنگی و سیاسی امام صادق(ع) در حرم مطهر رضوی در رواق امام خمینی (ره) برپا می شود.

برپایی 22 ایستگاه صلواتی در مشهد

صباغیان از برپایی 22 ایستگاه صلواتی در تمامی مناطق شهر به ویژه خیابان های منتهی به حرم رضوی خبر داد و افزود: مراسم تشرف و عزاداری در شام شهادت امام صادق نیز در میدان طبرسی "بنای بنت الصادق" برگزار می شود.

وی تصریح کرد: تعظیم شعائر دینی، ترویج معارف اهل بیت به ویژه امام صادق به دلیل اینکه مهمترین و بزرگ ترین هجمه دشمنان به سمت امام صادق است از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.

وی یادآور شد: اگر بتواینم مکتب او را با برگزاری اجتماع مکتب جعفری ترویج کنیم بزرگترین خدمت را به دین و مذهب تشیع کرده ایم.

وی ادامه داد: در تمامی شهرستان های استان نیز این اجتماع به صورت مستقل برگزار شده ودر پایان این تجمع کنندگان به سمت مدرسه علمیه ای که در آن شهرستان وجود دارد حرکت می کنند.

وی تصریح کرد: مجوز عزاداری برای سایر هیئات مذهبی در روز و شب شهادت از چهار خیابان منتهی به حرم رضوی صادر شده است.