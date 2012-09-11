تصحیح انگیزه حوزه های علمیه را از رکود خارج می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت الله حاج شیخ مجتبی تهرانی صبح امروز در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه استان تهران که در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار شد، به انگیزه تحصیل طلبگی اشاره کرد و گفت: برای چه وارد حوزه شده و طلبگی را انتخاب کرده اید.

وی با بیان اینکه والاترین انگیزه برای طلب علم، طلب علم برای علم است، یادآور شد: اگر در حوزه های علمیه آموزش معنوی، تهذیب نفس واخلاق نباشد و تنها به آموزش علمی اکتفا شود آن علم به درد نمی خورد.

وی ادامه داد: بنابراین آنچه که لازم است در تمام حوزه های علیمه به آن پرداخت شود، تصحیح انگیزه تحصیل و تدریس است.

این مرجع تقلید گفت: این انگیزه آمدن به حوزه خود کمک می کند تا حوزه های علمیه از رکود خارج شوند. اکنون در حوزه ها تورم وجود دارد اما پیشرفتی نیست.

وی خطاب به طلبه ها یادآور شد: آیا آنگونه که لازم است در این حوزه ها درس خوانده اید. این امانت الهی است که در دستان شما است و با درس خواندن باید آن را حفظ کنید.

آیت الله حاج شیخ مجتبی تهرانی در ادامه به طلاب اشاره کرد و گفت: یکی از امور مهمی که از تصحیح انگیزه برای تحصیل و تدریس به دست می آید ساده زندگی کردن است. باید ساده زندگی کرد هرچه به سراغ این بروید که خانه ای بهتر داشته باشید به همان مقدار از معنویات شما کاسته می شود.