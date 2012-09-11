اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، 300دانش آموز و دانشجو در شهرستان شهرکرد زیرپوشش برنامه های طرح غنی سازی اوقات فراغت تبلیغات اسلامی قرار گرفتند.

رئیس اداره فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: اجرای طرح غنی سازی اوقات فراغت در تابستان امسال با هدف تقویت بنیه های اعتقادی جوانان، شناسایی افراد مستعد در حوزه های مختلف فرهنگی، ایجاد شبکه های اجتماعی فعال و تلاش در راستای رفع و کاهش آسیب های اجتماعی با تشکیل 18 هسته فرهنگی جوان از پانزدهم تیر در شهرستان شهرکرد آغاز شد.

حجت الاسلام سید عبدالحمید صفوی با بیان اینکه فعالیت هسته های فرهنگی جوان تا دهم شهریور ادامه داشت، یادآور شد: 300 دانش آموز و دانشجو در این هسته های فرهنگی عضویت داشتند که 92 درصد از این افراد را خواهران علاقه مند به علوم و معارف اسلامی تشکیل دادند.

وی با اشاره به اینکه برای تشکیل این تعداد هسته فرهنگی جوان، 9 مبلغ و دو مبلغه متخصص از دفتر تبلیغات اسلامی قم به شهرستان شهرکرد اعزام شدند، افزود: این تعداد هسته در شهرکرد، فرخ شهر، بن، سامان، نافچ و شمس آباد فعالیت داشتند.

صفوی، برپایی دوره های آموزشی احکام، آشنایی با فرق و مذاهب، نحله های انحرافی، پیشگیری از اعتیاد، برگزاری نمایشگاه کتاب، مسابقات فرهنگی با موضوع نماز و حجاب و عفاف، تشکیل کارگاه های دین پ‍ژوهی، تهیه نشریه و طراحی وبلاگ های دینی را از جمله فعالیت های اجرا شده در هسته های فرهنگی جوان بیان کرد.

63 هیئت مذهبی کوهرنگ درعزاداری شهادت امام صادق(ع) فعالیت می کنند

رئیس تبلیغات اسلامی کوهرنگ از آمادگی 63 هیئت مذهبی برای برگزاری مراسم شهادت حضرت امام صادق(ع) در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام علی نصیری گفت: 63 هیئت مذهبی آمادگی خود را برای برگزاری مراسم عزاداری و سینه زنی شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) اعلام کردند.

وی افزود: مراسم برگزاری عزاداری شهادت آن امام بزرگوار با همکاری روحانیون بومی و اعزامی در مساجد و حسینیه های این شهرستان برگزار می شود.

نصیری با تأکید بر حضور اعضاء هیئت های مذهبی و مداحان در این مراسم یادآور شد: همانند سالهای قبل مراسم عزاداری در شهر چلگرد ساعت 10 صبح از مقابل مسجد جامع آغاز شده و عزاداران پس از حضور در حسینیه پیامبر(ص)، نماز ظهر و عصر را به جماعت اقامه می کنند.

مربیان آموزشی اطلاعات خود را در زمینه نهادینه کردن مسئله حجاب و عفاف افزایش دهند

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: همایش بزرگ حجاب و عفاف با نام طرح مشکاة از هجدهم شهریور در فرهنگسرای بروجن آغاز شده است و تا بیست و دوم این ماه ادامه دارد.

حجت الاسلام مجید الهیان با بیان اینکه 650 نفر از معلمان زن در این همایش حضور دارند، افزود: شرکت کنندگان در این همایش، آموزش هایی با موضوع حجاب و عفاف در مدارس را فرا گرفته و در طول سال تحصیلی با بهره گیری از برنامه هایی که به مناسبت های مختلف در اختیار آنان قرار می گیرد، این آموزش ها را به کار می برند.

وی تأکید کرد: در جامعه امروزی با وجود تبلیغات فراوان دشمنان خارجی در زمینه حجاب و عفاف، لازم است تا در مرحله نخست خانواده ها و در ادامه آن مدارس و مربیان آموزشی تا حد امکان آموزش و اطلاعات خود را در زمینه نهادینه کردن مسئله حجاب و عفاف افزایش دهند.

الهیان تصریح کرد: برگزاری و استمرار همایش های حجاب و عفاف و همکاری و مشارکت ادارات و نهاد های دولتی در برگزاری این همایش ها می تواند تأثیر بسزایی در نهادینه کردن فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه داشته باشد.

آمادگی 215 هیئت مذهبی لردگان برای برگزاری مراسم عزاداری شهادت امام صادق(ع)

سرپرست تبلیغات اسلامی لردگان از آمادگی 215 هیئت مذهبی این شهرستان برای برگزاری مراسم شهادت امام صادق(ع) در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام سعید نصیری گفت: 215 هیئت مذهبی شهرستان لردگان برای برگزاری مراسم عزاداری شهادت امام جعفر صادق(ع) خود را آماده می کنند.

وی با بیان اینکه در ایام شهادت امام صادق(ع)، 15 هیئت محوری و فعال این شهرستان مراسم ویژه عزاداری برگزار می کنند، افزود: مراسم عزاداری آن امام بزرگوار با همکاری روحانیون مستقر، هجرت و خود استقرار در مساجد، حسینیه‌ها و مراکز فرهنگی این شهرستان برگزار می شود.

پیوستن مساجد شهرستان اردل به پورتال ملی مساجد کشور

پنج مسجد شهرستان اردل به پورتال ملی مساجد کشور پیوستند.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان اردل گفت: مساجد حضرت ابوالفضل(ع)، جامع و امام رضا(ع) شهر اردل، امام حسین(ع) روستای سرمور و مسجد صاحب الزمان شهرک شیاسی ازجمله مساجد شهرستان اردل هستند که به عضویت پورتال ملی مساجد درآمده اند.

حجت الاسلام سید حسن چراغی با بیان اینکه اقدامات لازم برای پیوستن دو مسجد دیگر شهرستان اردل به پورتال ملی مساجد در حال انجام است، افزود: تولید محتوای سالم فرهنگی با همکاری نیروهای مستقر در مساجد، خبررسانی، اطلاع‌رسانی و شناساندن برنامه‌های مساجد به مردم، معرفی دستاورد‌ها و فعالیت‌های مساجد، ایجاد رقابت نسبی میان پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مساجد، افزایش روحیه نشاط برای استمرار و تقویت برنامه‌های فرهنگی و ایجاد همدلی و هم‌افزایی در راستای برگزاری باشکوه‌تر مراسم دینی بخشی از اهداف پیوستن مساجد این شهرستان به این پورتال است.

وی ایجاد زمینه مناسب برای برقراری تعامل فرهنگی و تولید محتوای سالم در فضای مجازی را از امکانات پورتال ملی مساجد دانست و تصریح کرد: هم اکنون 65 مسجد در مناطق شهری و روستایی شهرستان اردل وجود دارد که برنامه ریزی برای عضویت تمامی این مساجد در پورتال ملی مساجد کشور در حال انجام است.