پنج رشته جدید در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: پنج رشته جدید به رشته‌های این مرکز آموزش پزشکی افزوده شده است.

علی خاکشور اظهار داشت: این رشته‌ها شامل دندانپزشکی، علوم آزمایشگاهی، بهداشت حرفه‌ای در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و فوریت پزشکی در مقطع کارشناسی است.

وی با بیان اینکه در هر یک از رشته‌های جدید 20 دانشجو پذیرفته می‌شود، افزود: اکنون دانشگاه علوم پزشکی استان 873 دانشجو در 12 رشته دارد که در سال تحصیلی جدید 14 درصد به شمار آن‌ها افزوده خواهد شد.

سامانه کنترل از راه دور چاه و مخزن آب آشامیدنی گرمه بهره برداری شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی از آغاز بهره برداری از سامانه کنترل از راه دور چاه‌ها و مخازن آب آشامیدنی شهر گرمه خبر داد.

سیدابراهیم علوی گفت: این طرح بر روی چهار حلقه چاه و سه باب مخزن آب آشامیدنی این شهر اجرا شده است.

وی افزود: برای راه اندازی این طرح افزون بر 250 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

علوی هدف از اجرای طرح تله متری چاه‌ها و مخازن این شهر را محاسبه حجم آب تولیدی، حفاظت الکتروپمپ ها، محاسبه برق مصرفی و عملکرد الکتروپمپ ها، تهیه داده‌های لازم برای سامانه پی‌ام و آب به حساب نیامده عنوان کرد.

برگزاری دوره آموزش طراحی صحنه و دکور در صدا وسیمای مرکز خراسان شمالی

دوره آموزشی صحنه و دکور به مدت 3 روز با شرکت 20 نفر از کارکنان حوزه سیما و خبر و با حضور استاد عبدالعباس برغشی از اساتید دانشکده صدا و سیما در بجنورد برگزار شد.

برپایه این خبر، این دوره آموزشی با هدف طراحی صحنه و دکورهای تلویزیون، آشنایی عوامل تولید با نقش و اهمیت دکور و زیبا شناسی تصویر و بکارگیری آن به صورت علمی در تولید برنامه‌های تلویزیونی، آشنایی با انواع طراحی صحنه و دکور در تلویزیون و بکارگیری تکنیک‌های نوین در آن، برای بیان بهتر محتوای بصری صحنه تشکیل شد.

این دوره به همت واحد آموزش و پژوهش صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی و در محل سالن جلسات این مرکز برگزار شد.