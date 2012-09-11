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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۳۸

شاه علی دوست:

تیم فوتبال سایپای البرز از هر نظر آماده رویارویی با مس کرمان است

تیم فوتبال سایپای البرز از هر نظر آماده رویارویی با مس کرمان است

کرج- خبرگزاری مهر: هافبک تیم فوتبال سایپا البرز گفت: سایپا با پشت سر گذاشتن تمرینات سنگین و فشرده در تعطیلات لیگ برتر در شرایط بسیار خوبی به سر می برد و از هر نظر آماده رویارویی با مس کرمان است.

روزبه شاه علی دوست، هافبک تیم فوتبال سایپا البرزدر خصوص آخرین شرایط تیم خود در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: در تعطیلات لیگ برتر تمرینات منسجمی را پشت سر گذاشتیم و کادر فنی روی نقاط ضعف و قوت بازیکنان سایپا تمرکز داشتند. البته طی امروز و فردا ضمن تماشای دیدارهای مس و آنالیز آن توسط کادر فنی نقاط ضعف مس کرمان را شناسایی خواهیم کرد

وی ادامه داد: سایپای البرزدر شرایط بسیار خوبی به سر می برد و از هر نظر آماده رویارویی با مس کرمان است.

هافبک سایپا اضافه کرد: مس کرمان به رغم  اینکه در جدول رده بندی وضعیت مناسبی ندارد،‌ حریف دست و پا بسته ای نخواهد بود چرا که بی تردید این تیم برای جبران نتایج ضعیف هفته های اخیر خود پا به میدان خواهد گذاشت.

شاه علی دوست در خاتمه یادآو شد: سایپا با هدف پیروزی و کسب سه امتیاز این دیدار که نهایتا به تثبیت جایگاه سایپا در پله های نخست جدول رده بندی منجر می شود به میدان خواهد رفت.

کد مطلب 1694234

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