تیم فوتبال سایپای البرز از هر نظر آماده رویارویی با مس کرمان است

روزبه شاه علی دوست، هافبک تیم فوتبال سایپا البرزدر خصوص آخرین شرایط تیم خود در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: در تعطیلات لیگ برتر تمرینات منسجمی را پشت سر گذاشتیم و کادر فنی روی نقاط ضعف و قوت بازیکنان سایپا تمرکز داشتند. البته طی امروز و فردا ضمن تماشای دیدارهای مس و آنالیز آن توسط کادر فنی نقاط ضعف مس کرمان را شناسایی خواهیم کرد

وی ادامه داد: سایپای البرزدر شرایط بسیار خوبی به سر می برد و از هر نظر آماده رویارویی با مس کرمان است.

هافبک سایپا اضافه کرد: مس کرمان به رغم اینکه در جدول رده بندی وضعیت مناسبی ندارد،‌ حریف دست و پا بسته ای نخواهد بود چرا که بی تردید این تیم برای جبران نتایج ضعیف هفته های اخیر خود پا به میدان خواهد گذاشت.

شاه علی دوست در خاتمه یادآو شد: سایپا با هدف پیروزی و کسب سه امتیاز این دیدار که نهایتا به تثبیت جایگاه سایپا در پله های نخست جدول رده بندی منجر می شود به میدان خواهد رفت.