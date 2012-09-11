146هزار دانش آموز در کهگیلویه و بویراحمد سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز طاهری صبح سه شنبه در همایش بازگشایی مدارس شهرستان دنا گفت: از این تعداد حدود 70 هزار نفر در دوره ابتدایی تحصیل می کنند.

وی بیان کرد: هم اکنون کمیته های ساماندهی نیروی انسانی، تجهیزات آموزشی و فضاهای آموزشی و تبلیغ پروژه مهر برای بازگشایی مدارس فعالیت خود را آغاز کرده اند.

طاهری اظهار داشت: 58 فضای جدید آموزشی و88 مدرسه پیش ساخته نیز برای اجرای نظام 3-3-6 احداث و تأمین شده است.

وی تاکید کرد: حدود سه هزار فرهنگی هم برای اجرای نظام جدید آموزشی، در دوره های آموزشی ارتقاء شرکت کردند.

طاهری عنوان کرد: ساماندهی نیروی انسانی با توجه به اضافه شدن پایه ششم ابتدایی، اجرای طرح هجرت سه و زیباسازی مدارس، برگزاری آموزش‌های ضمن خدمت فرهنگیان و نقل و انتقالات معلمان و آماده‌سازی فضاهای آموزشی و تجهیزات از فعالیت‌های پروژه مهر برای بازگشایی مدارس بوده است.

رئیس آموزش وپرورش شهرستان دنا نیز در این همایش گفت: در این شهرستان شش هزار و 700 دانش آموز در145 آموزشگاه تحصیل می کنند.

علی بهره مند افزود: کلاس اولی ها درجشن شکوفه ها که روز چهارشنبه 29 شهریور برگزار می شود، سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند.

همایش بازگشایی مدارس با حضور 120 مدیر شهرستان دنا در شهر سی سخت برگزار شده است.