به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید جلال یحیی زاده درخصوص لزوم اجرای استراتژی اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب، وظیفه ما اجرای استراتژی اقتصاد مقاومتی است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که دولت اقتصاد را به بخش خصوصی بسپارد، راحتتر می‌تواند اقتصاد را مدیریت کرده و بر آن نظارت کند.

یحیی زاده همچنین اعتماد به بخش خصوصی، اجرای دقیق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، حمایت از تولیدات داخلی و صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف را مهم‌ترین ملزومات اقتصاد مقاومتی دانست.