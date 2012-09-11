به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید جلال یحیی زاده درخصوص لزوم اجرای استراتژی اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب، وظیفه ما اجرای استراتژی اقتصاد مقاومتی است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که دولت اقتصاد را به بخش خصوصی بسپارد، راحتتر میتواند اقتصاد را مدیریت کرده و بر آن نظارت کند.
یحیی زاده همچنین اعتماد به بخش خصوصی، اجرای دقیق سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، حمایت از تولیدات داخلی و صرفهجویی و پرهیز از اسراف را مهمترین ملزومات اقتصاد مقاومتی دانست.
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