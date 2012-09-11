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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۴۹

یحیی‌زاده:

سپردن اقتصاد به بخش خصوصی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد مقاومتی است

سپردن اقتصاد به بخش خصوصی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد مقاومتی است

یزد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی گفت: سپردن اقتصاد به بخش خصوصی از مهم‌ترین ارکان تحقق این موضوع است و با این استراتژی دولت بهتر می‌تواند اقتصاد را مدیریت کرده و بر آن نظارت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید جلال یحیی زاده درخصوص لزوم اجرای استراتژی اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب، وظیفه ما اجرای استراتژی اقتصاد مقاومتی است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که دولت اقتصاد را به بخش خصوصی بسپارد، راحتتر می‌تواند اقتصاد را مدیریت کرده و بر آن نظارت کند.

یحیی زاده همچنین اعتماد به بخش خصوصی، اجرای دقیق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، حمایت از تولیدات داخلی و صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف را مهم‌ترین ملزومات اقتصاد مقاومتی دانست.

کد مطلب 1694237

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