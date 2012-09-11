تدوین الزامات و اقتضائات فرهنگی گسترش شرکتهای دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه 126 کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز گذشته در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

در این جلسه که به موضوع "چیستی و چگونگی شرکت‌های دانش‌بنیان" اختصاص داشت، معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان عبارتند از شرکت‌هایی که ارزش افزوده ناشی از علم آن از بیشتر از ارزش افزوده ناشی از کار و سرمایه باشد.

وی افزود: امروز در تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی ایجاد مشاغل مناسب برای نخبگان، کاهش هزینه‌های تحقیقاتی در افزایش ارزش افزوده این فعالیت‌ها نقش به‌سزایی دارند.

در این جلسه اعضای کمیسیون با اشاره به قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین موارد مرتبط با این موضوع در نقشه جامع علمی کشور نظرات خود را مطرح کردند.

ترویج ادبیات علمی در قالب مهندسی فرهنگی، معطوف کردن جهت‌گیری‌های شرکت‌های دانش‌بنیان به حل مشکلات کشور، لزوم طراحی فرآیند سیستمی در قالب نظام ملی نوآوری، حل مشکلات مالی مانند بیمه و بانک این شرکت‌ها از اهم موضوعات مطرح شده توسط اعضای کمیسیون بودند.

همچنین با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تدوین نظام ملی نوآوری در دیدار با اساتید دانشگاه‌ها در ماه مبارک رمضان به منظور تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، مقرر شد بررسی سیاست‌ها و ضوابط شرکت‌های دانش‌بنیان تحت نظام ملی نوآوری با نظارت ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور پیگیری شود.

در انتهای جلسه اعضا تاکید کردند که ملاحظات فرهنگی در قالب پیوست فرهنگی شرکت‌های دانش‌بنیان در دستور کار ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور قرار گیرد و به‌صورت دقیق الزامات و اقتضائات فرهنگی و اخلاقی رشد و گسترش این شرکت‌ها تدوین شود.