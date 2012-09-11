بی توجهی به کارکرد تربیتی فیلم کوتاه/مسئولان اردبیل سینمایی نیستند

کریم عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به دلیل گرایش سینما به گزیده گویی در حال حاضر بسیاری از تولیدات سینمایی جهان در گروه فیلم کوتاه واقع شده و از اکران این فیلم نه تنها در سینما بلکه در ایستگاهها، فرودگاهها، داخل قطار و هواپیما، پارکها و مراکز مختلف تفریحی و تجاری استفاده می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون با این رویکرد بیشتر کشورهای پیشرفته شبکه تلویزیونی اختصاصی برای نمایش فیلم کوتاه راه اندازی کرده اند، افزود: این نوع از تولید سینمایی جایگاه والایی در سیستمهای آموزشی و تربیتی دارد.

این کارگردان که تاکنون جوایز متعددی را از جشنواره های بین المللی کسب کرده است، تصریح کرد: با این وجود فیلم کوتاه نه تنها در کشور بلکه در استان نیز نتوانسته است حتی به ارزش حقیقی خود نزدیک شود.

وی اضافه کرد: از عمر سینمای یک قرن سپری شده اما وقتی سیر سینما در این استان بررسی می شود، متوجه می شویم درک درستی از هنر سینما در بین عموم وجود ندارند و این موضوع در فیلم کوتاه شدت می یابد.

90 درصد سازندگان فیلم کوتاه اردبیل دست از کار کشیدند

عظیمی با بیان اینکه به دلیل همین ضعف آگاهی نزدیک به 90 درصد سازندگان فیلم کوتاه اردبیلی دست از کار کشیده اند، تاکید کرد: مشکلات امرار معاش، مشکلات اخذ مجوز ساخت، عدم تامین منابع مالی برای ساخت فیلم و مهمتر از همه عدم اکران فیلم کوتاه موجب شده بسیاری از هنرمندان استان از این حرفه کناره گیری کنند.

این کاگردان معتقد است برای اینکه فضای سینمای اردبیل به سمت فیلم کوتاه چرخشی داشته باشد لازم است در ابتدا مسئولان سینمایی استان این نوع خاص از فیلم را شناخته، مشکلات آن را درک کنند و در راستای احیای آن برنامه ریزی منظم انجام دهند.

وی تصریح کرد: برنامه های موقت و مقطعی و فرهنگ سازی انفرادی توسط فیلم ساز در اردبیل بی نتیجه است که نمونه آن شکست برنامه "فانوس خیال" با موضوع بررسی فیلمهای ساخت استان بود.

کارگردان و فیلمساز اردبیلی افزود: تربیت فیلمساز خوب هزینه بر است و در حال حاضر نبود حمایت این قشر را جزو محرومترین اقشار هنری کرده است.

کسب پنج عنوان جهانی در سال جاری/حتی یک پیامک تبریک دریافت نکردم

منتخب جایزه ویژه نشان سلطنتی کانادا با یادآوری کسب پنج عنوان جهانی در سال جاری در زمینه فیلم کوتاه، متذکر شد: برای جوایزی که گرفته ام حتی یک پیامک تبریک از سوی مسئولان استانی دریافت نکردم.

وی با انتقاد از بی توجهی گسترده مسئولان به موفقیتهای فرهنگی افزود: وقتی تمام شهر از بنر و عکس مدال آوران ورزشی استان رنگین شده جای تاسف است که مسئولان حوزه فرهنگ استان با وجود اطلاع از اتفاقات هنری حتی یک تماس دو ثانیه ای تبریک را از هنرمند دریغ می کنند.

عظیمی تاکید کرد: این موضوع موجب شده بسیاری از فیلمسازان یا از حرفه خود کناره گیری کنند و یا سلایق فعالیت هنری خود را با خواسته های مسئولان منطبق کنند.

وی افزود: به همین دلیل در بخش معنی گرا ساخته های سینمایی اردبیل حرفی برای گفتن ندارد و حتی قابل رقابت با ساخته های استانهای دیگر نیست.

وضعیت اسفبار فضای سینماها باید بازبینی شود

فیلمساز اردبیلی در ارزیابی دلیل بی مخاطب ماندن سینماهای استان متذکر شد: این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است از سویی تولیدات کیفی اکران نمی شود و از سویی سینماها با صندلی شکسته، فضای آلوده و امکانات اکرانی که مربوط به اوایل عمر سینمای کشور است نمی توانند به مخاطب راحتی بخشیده، وی را بر روی صندلی بنشانند.

وی تصریح کرد: همچنین توقف اکران فیلمهای خارجی صدمه زیادی به درآمد سینما ها وارد کرد و سلیقه مخاطب را نیز به شکلی افول داد که در حال حاضر مشاهده می شود.

عظیمی در پاسخ به علت بی توجهی فیلمساز به تولید کیفی فیلم تاکید کرد: بسیاری از تولیدات سینما در حال حاضر در یک حالت اجبار و بیشتر با هدف امرار معاش اتفاق می افتد.

کیفیت سینمای امروز یادآور فیلم فارسی قدیمی است

همچنین دارنده تندیس اولین جشنواره فیلم کوتاه تهران معتقد است کیفیت سینمای امروز به حد فیلم فارسی قدیمی نزول کرده و سلیقه جدیدی را به مخاطب تحمیل کرده است.

وی با یادآوری درخشش چهره هایی مانند داریوش مهرجویی، عباس کیارستمی، عزت الله انتظامی در سینمای ایران، تاکید کرد: جای تاسف است که یک کافه نشین سوپر استار سینمای ایران شود و فقط با رنگ و لعاب مخاطب را به سالن سینما بکشاند.

این کارگردان سینما ادامه داد: در بخش آموزش فیلمسازی، بازیگری و کارگردانی نیز همین معضلات وجود دارد و خروجی این آموزشها روی پرده به وضوح دیده می شود.

کریم عظیمی تاکنون 60 اثر برای اکران جهانی تولید کرده و با حضور در بیش از 200 جشنواره جهانی فیلمهای خود را در اکثر کشورهای جهان به نمایش گذاشته و این در حالی است که سه سینمای شهرستان اردبیل تاکنون آثار این فیلمساز را به روی پرده خود ندیده است.

ساخت 20 فیلم کوتاه، چهار سریال به سفارش شبکه چهار و یک سریال به سفارش شبکه سبلان، یک تله فیلم و داوری در ده جشنواره سینمایی بخشی از کارنامه این فیلم ساز است.

عظیمی تاکنون توانسته است مدال برنز لهستان، رومی نقره ای جشنواره بوستون آمریکا، پری طلایی جشنواره جمهوری آذربایجان، جایزه ویژه جشنواره کلمبس آمریکا، دیپلم هیئت جهانی یونیکا، تندیس جشنواره روچستر آمریکا، مدال طلایی شکوفایی و خلاقیت جشنواره بین المللی صدر، جایزه ویژه هیئت داوران جردن در اردن، جایزه نخل نقره ای مکزیک و تندیس طلایی فلادلفیا را از آن خود کند.

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گفتگو: ونوس بهنود

عکس: وحید مقدم