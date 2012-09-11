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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۴۷

ورشویی:

28 شهریور بزرگترین پدیده فرهنگی استان یزد کلید می خورد

28 شهریور بزرگترین پدیده فرهنگی استان یزد کلید می خورد

یزد - خبرگزاری مهر: نماینده دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی امام رضا‌(ع) در استان یزد گفت: جشنواره ملی خوشنویسی رضوی پس از 9 دوره برگزاری موفق به یکی از شاخص‌های فرهنگی و هنری استان تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ورشویی اظهار داشت: جشنواره ملی خوشنویسی رضوی به عنوان پدیده بزرگ فرهنگی استان شناخته شده که در 28 شهریور ماه شاهد افتتاح دهمین دوره آن خواهیم بود.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از هنر خوشنویسی به عنوان شاخصه فرهنگ و تمدن هر ملتی یاد و تصریح کرد: جشنواره خوشنویسی رضوی تاثیر فراوانی در حفظ و اشاعه این هنر والای اسلامی همراه با فرهنگ رضوی داشته است.

هادی ورشویی افزود: نمایشگاه آثار برگزیدگان، بخش ویژه نمایش آثار اساتید برجسته خوشنویسی کشور و انتخاب بانوی خوشنویس برتر در هر رشته از بخش‌های متنوع دهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی یزد است.

به گزارش مهر، مراسم افتتاح نمایشگاه و آیین تجلیل از برگزیدگان دهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی 28 شهریور ماه  در محل کتابخانه وزیری یزد وابسته به آستان قدس رضوی برپا خواهد شد.

کد مطلب 1694243

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