معدوم سازی تخم مرغ های مایع فاسد در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بازدید کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان قم از یکی از مراکز جمع آوری تخم مرغ شکسته مقدار 51 گالن تخم مرغ مایع را توقیف شد.



با نمونه برداری از این مواد و پس از آزمایش از نمونه‌های مذکور، غیرقابل مصرف بودن محموله مشخص شد که پس ازطی مراحل قانونی نسبت به معدوم سازی اقدام لازم صورت گرفت.



اعلام سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی



معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه در تعرفه های جدید نرخ ویزیت پزشکان عمومی 90 هزار ریال، پزشکان متخصص 150 هزار ریال، پزشکان فوق تخصص و روانپزشک 190 هزار ریال، فوق تخصص روانپزشک 210 هزار ریال، phD پروانه دار 90 هزار ریال، کارشناس ارشد پروانه دار 80 هزار ریال و کارشناس پروانه دار 60 هزار ریال است، گفت: پزشکان روانپزشک و فوق تخصص در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده کنند که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مدارک آنها را تائید کرده و در پروانه مطب درج شده باشد.



محسن فرقانی افزود: کارشناسان ارشد و phD پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و phD استفاده کنند که کارشناسی ارشد و phD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت نیز درج شده باشد.



21 درصد افزایش تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی



وی با اشاره به اینکه در تعرفه‌های جدید 21 درصد به سرجمع تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش خصوصی در مقایسه با پارسال افزوده شده است، گفت: به سر جمع تعرفه‌های خدمات پرتو پزشکی بخش خصوصی نیز در سال جاری 25 درصد نسبت به تعرفه های مصوب سال 1390 اضافه خواهد شد.



معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم در پایان گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند مراتب را با اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی درمیان بگذارند و با مراکز متخلف نیز برابر ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.



صدور مجوز حمل پولت بصورت آنلاین



اداره کل دامپزشکی استان قم اعلام کرد: از تاریخ 20 شهریورماه صدور مجوز حمل و نقل پولت جهت داخل و خارج استان توسط این مرکز به صورت آنلاین و درسیستم یک پارچه قرنطینه صادرمی‌شود.



لازم به ذکراست که بازیدهای اولیه توسط شرکتهای ممیزی استان صورت می‌گیرد در حالی که صدورمجوزهای فوق قبلآ بصورت دستی انجام می گرفته است.

