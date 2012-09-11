محمد عموئیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیکارهای انتخابی به منظور شناخت ترکیب تیم اعزامی هیئت تنیس روی میز قم به مسابقات قهرمانی تنیس روی میز رده سنی نونهالان کشور با حضور بیش از 30 ورزشکار به انجام رسید.
رقابت مدعیان در سالن تنیس روی میز شهید محمدی قم
وی با اشاره به کیفیت بالای رقابت مدعیان عضویت در تیم هیئت تنیس روی میز قم، عنوان کرد: این رقابت ها در سالن شهید محمدی مجموعه ورزشی تختی قم برگزار شد و در نهایت محمدمهدی اسدی، علیرضا مسعودی و محمدامین منتظری مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.
دبیر هیئت تنیس روی میز استان قم با بیان اینکه سه تنیس باز قمی برای قهرمانی کشور رقابت میکنند، سه تنیس باز قمی در نیمه اول مهر ماه سال جاری در قالب تیم هیئت قم در رقابتهای تنیس روی میز قهرمانی کشور برابر حریفان قرار میگیرند.
وی یادآور شد: در رقابتهای مهمی که بر اساس تقویم فدراسیون تنیس روی میز برگزار میشود معمولا چهرههای شاخص استانهای مختلف شرکت میکنند و برای ما نیز مهم است که در این رقابتها با بهترین نفرات خود حضور پیدا کنیم.
عموئیان ابراز کرد: طبق برنامه فدراسیون تنیس روی میز کشورمان، رقابتهای تنیس قهرمانی رده سنی نونهالان پسر کشور در حالی برگزار میشود که میزبان آن نیز هیئت تنیس روی میز استان آذربایجان غربی خواهد بود.
برگزاری تمرینات و اردوی آماده سازی پیش از اعزام به مسابقات
دبیر هیئت تنیس روی میز قم بیان داشت: مسابقات تنیس روی میز رده سنی نونهالان قهرمانی کشور به مدت دو روز برگزار میشود و با جمعبندی نهایی در هیئت تنیس روی میز استان قم سه تن از بهترینهای پینگپنگ قم که از دل رقابت های انتخابی شناخته شده اند در قالب یک تیم قوی و منسجم راهی این دوره از رقابتها می شوند.
وی با بیان اینکه تنیس بازان قمی برای حضور در این رقابتها تمرینات بسیار خوبی برگزار خواهند کرد، اظهار داشت: در راه آمادهسازی برای حضور در این مسابقات، چهرههای آیندهدار تنیس روی میز قم در تمرینات شرکت کرده و در طول برگزاری اردو نیز با یکدیگر مسابقه می دهند تا آمادگی لازم برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور را به دست بیاورند.
عموئیان بیان کرد: تمرینات آماده سازی که در سالن تنیس روی میز شهید محمد مجموعه ورزشی تختی قم برگزار می شود، امکان لازم را به هیئت و مربیان تیم قم خواهد داد که با بهترین ترکیب، تیم اعزامی هیئت تنیس روی میز قم به این دوره از مسابقات را انتخاب کنند که بر این اساس به موفقیت آنها در کسب عناوین برتر این دوره امید داریم.
عموئیان به مهر خبر داد:
معرفی برترینهای تنیس روی میز نونهالان قم در مسابقات کشوری
قم - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت تنیس روی میز استان قم گفت: نفرات برتر تنیس روی میز مسابقات انتخابی رده سنی نونهالان قم برای اعزام به رقابتهای قهرمانی کشور معرفی شدند.
محمد عموئیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیکارهای انتخابی به منظور شناخت ترکیب تیم اعزامی هیئت تنیس روی میز قم به مسابقات قهرمانی تنیس روی میز رده سنی نونهالان کشور با حضور بیش از 30 ورزشکار به انجام رسید.
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