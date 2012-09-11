10 هزار دانش آموز اردبیلی عضو انجمن اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد علامتی ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه طرح بوستان معرفت جشنواره ستارگان تصریح کرد: این تعداد دانش آموز در دفتر انجمنهای اسلامی مدارس سطح استان فعالیت کرده و با آغاز بازگشایی مدارس برنامه های این انجمن را اجرا و پیاده سازی می کنند.

وی با اشاره به اینکه بنیانگذاران اتحادیه انجمنهای اسلامی استان اردبیل شهدا بوده اند، افزود: شهدای دانش آموز اردبیل این انجمن را پایه ریزی کردند و اعضای این اتحادیه نیز باید راه شهدا را ادامه دهند.

علامتی با اشاره به تعداد دفاتر انجمنهای اسلامی در مدارس استان اضافه کرد: هم اکنون 400 دفتر انجمنهای اسلامی دانش آموزان در مدارس شهرستانهای مختلف استان فعال است.

دبیر اتحادیه انجمنهای اسلامی استان با اشاره به اهداف طرح بوستان معرفت اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان ادامه داد: این طرح با سه رویکرد مهارتی و تشکیلاتی، علمی و تحصیلاتی و معرفتی و معنوی در تابستان سال 91 اجرا و دو هزار دانش آموز را پوشش داد.

معاون سیاسی استاندار اردبیل نیز با اشاره به کسب رتبه های برتر جهانی توسط دانش آموزان کشور یادآور شد: هم اکنون ایران به درجات بالای علمی در تمام رشته ها دست یافته و این دستاورد در دنیا غرورآفرین است.

عباس دستباز به کسب رتبه اول منطقه ای در رشته شیمی عنوان کرد: در حال حاضر 2.5 درصد علم شیمی جهان توسط ایران تولید می شود و علاوه بر این رتبه 13 جهان را نیز داریم.

وی تلاش دانش آموزان را با اندیشه های متعالی در کسب جایگاه های برتر دنیا در زمینه تولید علم مهم ارزیابی و بر ضرورت روند رشد دانش آموزان استان تاکید کرد.