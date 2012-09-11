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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۳۶

طاهرخانی:

جابجایی مسئولان در کشور و استان امری طبیعی است

جابجایی مسئولان در کشور و استان امری طبیعی است

قزوین- خبرگزاری مهر: معاون سیاسی، امنیتی استاندار قزوین گفت: جابجایی مدیران دستگاههای اجرایی امری طبیعی است و تا هیچ خدشه ای در خدمت گذاری صادقانه مسئولان به مردم وارد نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طاهرخانی در جلسه تودیع و معارفه فرماندار شهرستان آبیک که ظهر سه شنبه در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد اظهارداشت: اگر امروز جمهوری اسلامی ایران به عزت و افتخار دست یافته به برکت وجود ولایت فقیه در این کشور است.

وی تصریح کرد: اگر نگاهی به تاریخ انقلاب اسلامی داشته باشیم به نقش ولایت فقیه برای عبور از پیچ ها و گره هایی که در فراروی مسئولان وجود داشته، پی خواهیم برد.
   
معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین عنوان کرد: در جنگ تحمیلی ملت ایران با اتحاد و پیروی از ولایت فقیه در مقابل آمریکا و متحدان غربیش ایستادگی کردند و امروز نیز همه آحاد جامعه و مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری با عزت و سرعت مسیر پیشرفت و توسعه را طی می کنند.

وی در ادامه به برخی از خدمات دولت های نهم و دهم اشاره کرد و یادآورشد: مقام معظم رهبری، رئیس جمهور را فردی ارزشی و مکتبی معرفی کرده و این مهم به واسطه خدمات بسیار زیاد دولت های نهم و دهم محقق شده است.

ایران کارگاه کار و تلاش

طاهرخانی اضافه کرد: در طول انقلاب اسلامی ایران خدمات ارزشمندی ارائه شده اما به اعتراف دوست و دشمن در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد این خدمات بسیار بیشتر بوده و حتی در برخی از موارد به 10 برابر همه دوره های ریاست جمهوری گذشته رسیده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین یادآورشد: شعار دولت احمدی نژاد عدالت و مهرورزی است و انجام 100 سفر استانی با هیئت دولت برای تحقق بیشتر عدالت در جامعه صورت گرفت.

وی اظهارداشت: به پاس حمایت های آقای احمدی نژاد از توسعه علم در کشور و ایستادگی در مقابل فشارهایی دشمنان و غربی ها، امروز شاهد ایران هسته ای هستیم.

شکست دیپلماتیک غرب در اجلاس غیر متعهدها

این مسئول در خصوص برگزاری موفقیت آمیز اجلاس غیر متعهدها در ایران گفت: اجلاس غیر متعهدها یکی از بزرگترین رویدادهای سیاسی و دیپلماتیک جهان محسوب می شود و با وجود تحریم ها و تهدیدهای آمریکا و کشورهای غربی، این اجلاس با شکوه و عظمت برگزار شد.  

طاهرخانی تصریح کرد: داشتن مسئولیت در جمهوری اسلامی ایران موفقیت بزرگی برای مسئولان است چرا که در این نظام مقدس مسئولیت در چهارچوب خدمت به مردم تعریف شده است.

وی بیان کرد: جابجایی مسئولان امری طبیعی است و آقای اعلایی خدمات درخشانی را در شهرستان آبیک ارائه کرده و در مدت 30 ماهه مسئولیت خود ارتباط بسیار نزدیکی با مسئولان استان قزوین داشت.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین عنوان کرد: فرماندار آبیک به خاطر مشکلات شخصی، بیماری پدرشان و ادامه تحصیل، یک ماه قبل استعفای خود را تقدیم استاندار کردند.

این مسئول یادآورشد: آقای بغدادی از توانمندی های زیادی برخوردار است و به همین خاطر استاندار تصمیم گرفت وی به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان آبیک معرفی شوند.

شهرستان آبیک ظرفیتهای بسیار خوبی برای رشد و توسعه بیشتر دارد

وی گفت: شهرستان آبیک به دلیل داشتن صنعت و کشاورزی بسیار خوب و قابل اتکا، قابلیت و ظرفیت بسیار زیادی برای توسعه و پیشرفت بیشتر دارد.

طاهرخانی در پایان به پروژه های نیمه تمام استان قزوین اشاره کرد و افزود: پروژهای بسیار مهمی تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
 
در این مراسم حمید بغداد معاون فرماندار به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان آبیک معرفی شد.

کد مطلب 1694251

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