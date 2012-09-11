برگزیدگان مسابقه کتابخوانی ضیافت در ابرکوه تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این مراسم حجت‌الاسلام فتاحی رئیس حوزه علمیه شهرستان ابرکوه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شهریورماه اظهار داشت: انقلاب اسلامی، هیچ‌گاه متکی به اشخاص نبوده است و همگان دیدیم با شهادت مردان بزرگ این نظام، جریان انقلاب اسلامی بالنده‌تر شد.

قاسم برزگر سرپرست اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان ابرکوه نیز ضمن ابراز خرسندی از برگزاری پربار مسابقات کتابخوانی در شهرستان گفت: امیدواریم اینگونه اقدامات فرهنگی بتواند به رشد و بسط فرهنگ کتابخوانی در جامعه کمک کند و قشر نوجوان و جوان تمایل بیشتری به مطالعه و حضور در کتابخانه نشان دهند.

در پایان این مراسم از برندگان مسابقه کتابخوانی ضیافت با اهدای جوایز فرهنگی تقدیر شد.

به گزارش مهر، این مسابقه همزمان با ماه مبارک رمضان در همه کتابخانه‌های عمومی ابرکوه برگزار شده بود.

