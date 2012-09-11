برگزاری مانور مدیریت بحران در راه آهن شمال

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گران پاشا مدیرکل راه آهن شمال پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه این مانور آموزشی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با توجه به اینکه مازندران در مسیر کمربند زلزله قرار دارد برپایی این چنین مانورها برای نیروهای عملیاتی ادارات راه آهن شمال ضروری است.

وی افزود: مانور مدیریت بحران با ترتیب سناریوی وقوع زلزله 6.5 ریشتری در شهرستان ساری صورت گرفته که بلافاصله با تشکیل کمیته بحران در راه آهن شمال ایستگاههای درگیر زلزله آمادگی نیروهای امدادی و عملیاتی را فراهم کردند.

مدیرکل راه آهن شمال با اشاره به اینکه بخش عمده ای از خطوط راه آهن شمال در مناطق کوهستانی قرار دارند، تصریح کرد: با وقوع این زمین لرزه فرضی، ایستگاههای شهید نوبخت و گونی بافی همجوار ایستگاه ساری دارای خسارات تاسیساتی شدند.

گران پاشا با بیان اینکه مانور زلزله برای نخستین بار در راه آهن شمال انجام شده است، یادآور شد: نقاط ضعف و قوت این مانور از طریق کارشناسان فنی راه آهن جمهوری اسلامی بررسی و در سایر نقاط راه آهن شمال اجرایی می شود.

وی با اعلام اینکه بر اساس سناریوی طراحی شده، مرکز زمین لرزه 6.5 ریشتری شهرستان ساری بوده است، افزود: اکیپ های عملیاتی آتش نشانی و اورژانس بموقع نسبت به امدادرسانی مصدومان حین عملیات اقدام کردند.

مدیرکل راه آهن شمال با بیان اینکه در این زلزله فرضی تعدادی از واحدهای ساختمانی ایستگاههای گونی بافی و شهید نوبخت تخریب شده است، اظهار داشت: با استفاده از نیروهای امدادی و اورژانس شهرهای مورد نظر نسبت به امدادرسانی بموقع اقدام کردند.