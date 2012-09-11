واکنش چین به اقدام ژاپن در خرید جزایر مورد مناقشه/ اعزام دو کشتی گشت زنی

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتد پرس به نقل از شینهوا نوشت: کشتی های نظارتی و گشت زنی دولت چین امروز سه شنبه در نزدیکی جزایر دریای چین شرقی مستقر شده اند.
شینهوا نوشت که دولت چین کشتی های گشت زنی خود را برای حفاظت از حاکمیت جزایر مورد مناقشه با ژاپن اعزام کرده است.
این اقدام در واکنش به تصویب طرح خرید جزایر مورد مناقشه از سوی دولت ژاپن صورت گرفت.
در همین حال مردم چین 29 مرداد ماه در اعتراض به ادعای مالکیت ژاپن بر جزایر مورد مناقشه دست به تظاهرات زدند و راهی خیابانها شدند.
سی ان ان همچنین از به آتش کشیدن پرچم ژاپن توسط معترضین چینی خبر داد و اعلام کرد: معترضین خواستار تحریم کالاهای ژاپنی شدند.
فعالان ژاپنی نیز در همین روز پرچم این کشور را در جزایر مورد مناقشه با ژاپن به اهتزار در آوردند و باعث افزایش تنش ها در روابط توکیو-پکن شدند.
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