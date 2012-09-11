واکنش چین به اقدام ژاپن در خرید جزایر مورد مناقشه/ اعزام دو کشتی گشت زنی

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتد پرس به نقل از شینهوا نوشت: کشتی های نظارتی و گشت زنی دولت چین امروز سه شنبه در نزدیکی جزایر دریای چین شرقی مستقر شده اند.

شینهوا نوشت که دولت چین کشتی های گشت زنی خود را برای حفاظت از حاکمیت جزایر مورد مناقشه با ژاپن اعزام کرده است.

این اقدام در واکنش به تصویب طرح خرید جزایر مورد مناقشه از سوی دولت ژاپن صورت گرفت.

به نوشته بی‌بی‌سی ، چین به درخواست ژاپن برای مالکیت این جزایر اعتراض کرده و می گوید: این اقدام غیر قانونی است و می تواند به روابط دو کشور آسیب بزند.

اسامو فوجیمورا رئیس کابینه ژاپن تاکید کرده است: این مهم است که از سوء تفاهمات و شرایط غیر قابل پیش بینی پرهیز کنیم. ما هم اکنون در حال بکارگیری کانالهای دیپلماتیک برای تماس نزدیک با چین هستیم، زیرا که آنها در این باره موضع شفاف خود را اعلام کرده اند.

تنش های ارضی در شرق آسیا میان چین، کره جنوبی و ژاپن از زمان مطرح شدن درخواست فرماندار توکیو برای خریداری جزایر مورد مناقشه از مالکان خصوصی به اوج خود رسید.

از زمان بالا گرفتن تنش های ارضی، معترضین چینی و ژاپنی با برگزاری تظاهرات اعتراض خود را بر سر ادعای مالکیت این جزایر اعلام کرده اند.