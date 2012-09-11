  1. بین الملل
۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۴۷

دیدار وزیر خارجه انگلیس با مرسی/ سوریه انگیزه اصلی هیگ در سفر به قاهره

دیدار وزیر خارجه انگلیس با مرسی/ سوریه انگیزه اصلی هیگ در سفر به قاهره

وزیر امور خارجه انگلیس در سفر به قاهره درباره نقش سیاسی و اقتصادی انگلیس در مصر و اوضاع سوریه گفتگو می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی bikyamasr، "ولیام هیگ" شب گذشته برای دیدار رسمی با "محمد مرسی" رئیس جمهور، "محمد کامل عمرو" وزیر خارجه و "هشام قندیل" نخست وزیر مصر وارد قاهره شد.

هیگ در این سفر همچنین با نمایندگان جامعه تجاری انگلیس دیدار  و درباره سرمایه گذاری در طرح های جدید در مصر سخنرانی می کند. 

وزیر امور خارجه انگلیس به محض ورود به قاهره با اشاره به تصمیم کشورش برای گسترش روابط با رئیس جمهوری جدید و وزرای کابینه اش گفت: انگلیس و مصر روابط مستحکم و طولانی مدت با یکدیگر دارند.

نقش سیاسی و اقتصادی انگلیس در مصر، گسترش روابط تجاری لندن-قاهره و اوضاع سوریه از جمله محورهای مهم این دیدار است.

 

 


 

کد مطلب 1694261

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