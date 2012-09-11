حجت الاسلام محمد صادق یوسفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تفسیر الفرید برای سطوح میانی حوزه آماده شده است که تا پایان سال منتشر میشود.
وی با اشاره به اینکه این تفسیر در 30 جلد منتشر خواهد شد، گفت: برای هر جزء از قرآن کریم یک جلد از این تفسیر اختصاص داده شده است.
مدیر مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم ادامه داد: در این تفسیر هر آیه از قرآن کریم تحلیل شده است و سپس پیام های همان آیه نیز ذکر شده و چنانچه آیه دارای مطالب خاصی باشد که جای بحث داشته باشد این مباحث نیز در زیر آیه ذکر شده است.
وی ابراز کرد: در این تفسیر از 20 دوره تفسیری از کتاب شیعه و فریقین به عنوان محور استفاده شده و همچنین نظرات نویسنده نیز در آن گنجانده شده است.
حجت الاسلام یوسفی مقدم ادامه داد: جلد اول این تفسیر تا پایان سال منتشر و جلد دوم نیز در مرحله ارزیابی است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم از انتشار کتاب تفسیر الفرید توسط این مرکز تا پایان سال جاری خبر داد.
حجت الاسلام محمد صادق یوسفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تفسیر الفرید برای سطوح میانی حوزه آماده شده است که تا پایان سال منتشر میشود.
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