وحدت و همدلی مسئولان برای دستیابی به توسعه پایدار ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوتراب موسوی در جلسه تودیع و معارفه فرماندار شهرستان آبیک که ظهر سه شنبه در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد گفت: اختلاف سلیقه اشکالی ندارد و در برخی از مواقع موجب پیشرفت می شود اما اختلافات نباید ریشه ای باشد.



امام جمعه شهر آبیک یادآورشد: اختلافات ریشه ای سرعت پیشرفت کشور را کاهش می دهد و وحدت و یکپارچگی مسئولان برای دستیابی به توسعه پایدار ضروری است.



این مسئول بیان کرد: مسئولان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موظفند با حفظ اتحاد و همدلی در مسیر خدمت به مردم حرکت کنند.



وی عنوان کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، خدمت به مردم از بهترین کارها محسوب می شود چرا که خدمت به مردم از دستورات دین اسلام است.



موسوی افزود: در نظام اسلامی ارباب رجوع بسیار ارزشمند و محترم است و مسئولان باید حرمت و کرامت ارباب رجوع را حفظ و مشکلات آنها را تا جایی که قانون اجازه داده رفع کنند.



امام جمعه شهرستان آبیک ضمن تأکید بر ادامه همدلی و اتحاد بین مسئولان شهرستان آبیک، گفت: شهرستان آبیک به برکت وجود اتحاد و همدلی در حال پیشرفت و توسعه است و ضروریست این روند ادامه پیدا کند.



برگزاری نشست غیر متعهدها انزوای آمریکا و اسرائیل را نمایان ساخت



وی اظهارداشت: برگزاری با شکوه نشست غیر متعهد ها، پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و انزوای آمریکا و اسرائیل را نشان داد و به اعتراف غربی ها بر افزایش محبوبیت مقام معظم رهبری در جهان اشاره کرد و یادآور شد: جهان تشنه شنیدن پیام انقلاب اسلامی ایران و مقام معظم رهبری است.



حجت الاسلام موسوی در پایان از زحمات و تلاش های هوشنگ اعلایی فرماندار سابق آبیک تقدیر و تشکر کرد.